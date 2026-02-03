藍營擋國防又訪中國 美參議院表示感到失望

美國國會大夏。(Canva)

美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）近日針對台灣政壇局勢發表嚴正聲明，對國民黨等在野黨十度封殺「1.25兆國防特別條例」並率團訪中的行為表示失望。





韋克爾強調，在中國威脅日益加劇之際，大幅刪減迫切需要的武器系統預算，不僅削弱台灣防衛能力，更可能危及台美軍購合作，此舉已引發華府決策圈的高度關注。





關鍵軍購案卡關 恐觸動美方敏感神經





韋克爾在社群平台 X（原 Twitter）引述《彭博》報導指出，台灣在野黨在國會中大幅度「刪減」（slash）總統賴清德提出的國防預算，這些預算原定用於資助台灣「急需的武器系統」。

據《彭博》分析，這項刪減法案可能危及價值逾新台幣320億元（約十億美元）的美國武器採購案。隨著美國總統當選人川普多次呼籲盟友應增加軍費支出，台灣此時的預算爭議，被視為向美方展現自我防衛決心的關鍵指標。





戰略防線警訊：台灣失守美軍將退守夏威夷





身為共和黨在國會的頭號軍事領袖，韋克爾對台海局勢的看法一向極具份量。他曾警告，台灣的半導體產業與地緣位置關乎美國國家安全，若台灣失守，美國在太平洋的防線將全面瓦解，迫使美軍必須撤退至夏威夷。





過去韋克爾多聚焦於美台戰略合作的大方向，此次罕見針對台灣內部的政黨預算攻防具體表態，顯示華府對台灣能否落實自我防衛承諾，已從整體的「戰略關切」轉向具體的「實質緊盯」。在野黨一方面封殺預算，一方面率團赴中交流，其背後的政治意涵與對美關係的潛在衝擊，正持續發酵。