即時中心／黃于庭報導

國民黨主席鄭麗文上任至今，其親中路線一直備受爭議，近日還傳出，停辦已久的「國共論壇」將在本（1）月27日於北京復辦，更被外界認為是為了鄭麗文與中國國家主席會面「鄭習會」鋪路。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，國民黨今（9）日第6度封殺國防特別條例，是否後續要與中共進行更大筆的賣台交易？

吳思瑤表示，這段時間全社會都在為總預算及軍購預算一起發聲，呼籲在野黨審查預算、做正事，沒想到國民黨這段時間積極兩岸之間，促成所謂的「國共論壇」或是「鄭習會」，她怒斥，原來國民黨忙著跟中國共產黨對話，而不是跟民意對話。

廣告 廣告

據傳國共論壇據將在月底登場，吳思瑤認為，這應當是為鄭習會暖身，3張門票是不是湊齊了呢？軍購預算連續擋了6次，是否已經獲得中共的基本肯定？先繳了一些頭期款，再與中國進行後續？這段時間國民黨不顧民生，不在立法院審查預算，藍營人士積極在兩岸之間穿梭，就是為了搞國共論壇、促成鄭習會，恐怕門票已經交了、作業交了、頭期款也籌好了。

對此，吳思瑤示警，國民黨是否後續要進行更大筆的賣台交易？因此，她要奉勸國民黨，不要存心只想跟中共打交道，而不管台灣現階段最重要的工作，就是民生預算、軍購預算，應該先顧好國安及民生。

原文出處：快新聞／藍營擋軍購有何居心？恐是「向中共交作業」 吳思瑤驚曝背後目的

更多民視新聞報導

AIT頻繁見在野黨！吳崑玉舉「委內瑞拉為例」：異常狀況！

台北老字號「佑昌相機」老闆捲款千萬潛逃中國一年餘 通緝書曝光！

藍營花縣提名採「全民調」卻排除何啟聖 他抗議怒嗆「花蓮不是傅家的禁臠」

