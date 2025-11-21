藍營擬修國籍法 律師：李慶安有美國籍就不能參政退出政壇 中配不用放棄中國籍？

國民黨立法院黨團20日召開記者會，宣布將提《國籍法》修法，保障中國籍配偶參政權。 圖：截自中國國民黨立法院黨團粉專直播

[Newtalk新聞] 原任花蓮學田村長的中配鄧萬華，因未放棄中國籍被內政部解職，日前向花蓮縣政府提訴願成功，國民黨立院黨團20日召開記者會表示，將提案修改《國籍法》，為中配參政權解套。對此，律師林智群直言，前國民黨立委李慶安有美國籍就退出政壇，中配不用放棄中國籍？

針對中配因中華人民共和國國籍問題被解除公職，國民黨團批民進黨違憲打壓中配，為了保障中配的合法參政權，將提《國籍法》修法，明定中配參政權不受國籍法規範，「這是國民黨堅定的立場」。

內政部指出，《兩岸人民關係條例》與《國籍法》定義清楚，有關公職人員任用當然是依國籍法第20條規定，內政部不認為有修法空間、也沒有必要。

對此，林智群發文表示，其它外配（非敵國）都要放棄外國籍，才能取得中華民國國籍，符合一定條件後，才能參政，但「中配不用放棄中華人民共和國國籍，就可以擔任中華民國公職或民意代表？」

「這些人是效忠哪一個國家？」，林智群直言，李慶安擁有美國籍就不能參政要退出政壇了，擁有中國國籍的不用放棄中國籍？網友也紛紛留言批評「真是荒謬」、「而且中國是敵國」、「薄瓜瓜也能參選台灣的公職了」、「再來就是讓中配參選中華民國總統」。

