藍營擬修法中配參選免棄國籍 陳培瑜：反對中國優先特權

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團宣布將修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不用放棄中華人民共和國國籍，便可擔任民選公職。也有國民黨立委提案修正兩岸人民關係條例，欲將中配入籍年限從6年縮短成4年。對此，民進黨團書記長陳培瑜強調，「我們絕對要保障所有人民的參政權，我們是反對『中國優先特權』。要當台灣的公職，就只能拿中華民國的護照。」

陳培瑜表示，國民黨立委羅智強說要修「國籍法」，替中國籍配偶加一條「防小人條款」，明文寫「陸配參政權不受國籍法規範」。說白一點，就是只有中國籍可以不用管雙重國籍問題，享有特權。

她說，現行「國籍法」第20條規定，凡是民選公職，「不管你原本是美國、日本、越南若中國籍，只要要當公職，一律要在就任前申請放棄其他國籍、就任1年內提證明，做不到就依法解職，這是對所有人一視同仁的規定，沒有特別針對陸配。

陳培瑜指出，國民黨現在卻要把中國籍單獨拉出來，寫進法律說「不受國籍法規範」，讓中國籍配偶可以不用面對雙重國籍的忠誠衝突。這不只是為特定個案量身訂做，更是把其他新住民變成「二等新台灣人」。

「民進黨主張的是一套法律對所有人，國民黨主張的是一張護照有特權。」陳培瑜強調，台灣可以、也應該討論怎麼讓新住民更有參政空間，但前提是：「不分國籍來源，一律適用同一套國安與忠誠標準，而不是為了政治攻防，把陸配推上火線，順便送給中國籍一份『特權公職入場券』。」

