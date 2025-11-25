藍營擬修法保障中配參政 沈伯洋稱「緊急事態」：大罷免就說過

民進黨立委沈伯洋稱開放中配參政已算緊急事態。(資料畫面)

立法院國民黨團擬修《國籍法》保障中配參政權，同時將入籍年限自6年縮短至4年，引發討論。民進黨立委沈伯洋昨（24日）表示，國民黨打算開放具有中華人民共和國國籍的中配參政已經算緊急事態，他早在立委大罷免期間就提出相關疑慮，但多數人並不在意。

台灣5名現任村里長具中國籍，其中花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華因保有中國國籍而遭解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會決議撤銷原處分。同時，立法院國民黨團也研議提出《國籍法》修法，保障中配參政權，並將入籍年限自6年縮短至4年，引發各界討論。

廣告 廣告

民進黨立委沈伯洋昨（24日）在臉書發文指出，國民黨團開放具有中華人民共和國國籍的中配參政已經算緊急事態，「有好幾個法案， 細節我就不說了， 而且大罷免時都已經說過，現在要做的是先降低傷害」。

沈伯洋將防範措施分為行政體系與民意代表討論。行政體系方面，可立刻築起防線，全面強化國安查核，先擋住公職端的危機；因查核管不到民意代表，就先嚴格定義「利益衝突」，至少守住機密，雖然這依舊取決於立法院長韓國瑜。沈伯洋表示，既然今年人民並不在意，那就先努力減害撐至2028年，而此事還要搭配中選會的問題一起看。





更多《鏡新聞》報導

立院擬「中配任公職」簽切結解套 劉世芳：特權立法不符平等原則

紅色滲透警訊 藍為中配參政開大門1／國民黨團要修「國籍法」 劉世芳稱：這是非常特權條款

中國籍村里長解職不辦 劉世芳批：地方怠惰全移送