藍營擬修法助中天回歸 陳培瑜酸：當年反紅媒「地下室」版的黃國昌怎回應？

立法院交通委員會今（12/8）日排審「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，擬讓已無執照的中天「復活」。立法院民進黨團書記長陳培瑜批，藍白是讓所謂的媒體改革往前，還是往後開倒車？20年前的民眾黨團總召黃國昌、地下室版本的黃國昌一起站出來反紅媒，自己比較好奇黃國昌的回應。

立法院排審衛廣法，藍營主張鬆綁黨政軍條款，以及對使用執照來延長來做討論，NCC認為如果這個黨政軍條款如果是不罰款就淪為具文。對此，民進黨團副幹事長沈伯洋表示，國民黨有好幾個版本，有一些版本就是直接不處罰，如果今天沒有「獠牙」的話，那個法律本身就沒有任何的意義，「就是你違反了，但是你卻沒有任何的罰則。」

沈伯洋強調，黨政軍不得介入媒體這件事情其實是至關重要，藍白一天到晚在講什麼「黨媒」，結果最想要開放的反而是他們自己。國民黨團總召傅崐萁在去年的提案，其實也就等於有開放，就是連民選的選任的公職人員都能夠去作投資，如果是這樣的話，台灣的民主是絕對是在走回頭路了。

陳培瑜說，其實她比較好奇，後續這個提案的進度，黃國昌會怎麼回應？黃國昌要繼續支持嗎？還是黃國昌要回到20年前嗎？20年前的黃國昌、地下室版本的黃國昌一起站出來反紅媒，自己比較好奇黃國昌的回應。

陳培瑜指出，藍白要持續推進這個議題，讓中天回到國人的視野、公眾視野底下，他們必須要說清楚，這樣真的是讓所謂的媒體改革往前，還是往後開倒車？重點是，「黃國昌你怎麼看？黃國昌你要不要站出來指導一下傅崐萁？」甚至還有陳雪生的版本也非常的荒謬。

