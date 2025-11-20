藍營擬修法讓中配選公職免放棄中國籍 國會助理怒：開放中國人當立委？

即時中心／徐子為報導



花蓮學田村長鄧萬華因未放棄中國籍，被內政部解職，但近日向花蓮縣府提訴願成功，引起各界熱議，立法院國民黨團今（20）日表示將提《國籍法》修法，規範「陸配參政權不受國籍法規範」。對此，立院民進黨團總召柯建銘辦公室助理周軒質疑，「國民黨的意思是，往後要直接開放中國人當台灣的立法委員了。」





鄧萬華因國籍認定爭議遭解除村長一職，但不服原處分而提起訴願，花蓮縣政府經審理後決定撤銷原處分，案件將由原處分機關重新審認。



立法院國民黨團今召開記者會，黨團書記長羅智強表示，為保障中配參政權，國民黨團將提出「國籍法」修法，直接規範「中配參政權不受國籍法規範」。



對此，周軒解釋，依現行《國籍法》規定，擔任民選公職1年之內，需要放棄中華民國國籍以外的其他國籍。不過，周軒強調依照國民黨的邏輯，「『台灣地區』跟『大陸地區』都是屬於『中華民國』，所以無所謂放棄不放棄國籍的問題。」



周軒直言，「如果用這樣的方式去解釋，國民黨的意思是，往後要直接開放中國人當台灣的立法委員了。」







