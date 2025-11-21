藍營擬修法「捍衛陸配參政權」 鍾佳濱反嗆：公職要效忠中華民國





國民黨團昨（20日）痛批賴政府打壓中國配偶，還預告推動《國籍法》修法，主張「陸配參政權不受國籍法規範」，對此民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（21日）強調，公職人員涉及「國家忠誠」問題，按規定必須對中華民國效忠。

鍾佳濱今日表示，《國籍法》的規定很清楚，針對擔任公職者要求符合憲政框架，公職人員依法必須效忠中華民國，如果同時擁有他國國籍，無論法律如何規定或調整，都會讓人覺得國家忠會出問題。

他強調，《國籍法》只有在公職人員的部分特別強調，除了「本國籍」之外不得有其他的國籍，本國籍指的就是中華民國，考量涉及國家忠誠問題，並非修憲可以解決。

鍾佳濱指出，憲法很清楚規範，人民的權利義務相等，身為公職人員就應該受到《國籍法》約束，必須對政府、對中華民國效忠。

