藍營擬修黨產條例 公民團體連署籲勿強行表決

（中央社記者郝雪卿台中29日電）對於國民黨立法委員提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」修正草案，台中市多個公民團體今天公布連署抗議結果，並呼籲藍白黨團，不要在最後一刻強行表決。

包括好民文化行動協會、台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會、人本教育基金會、南投縣二二八關懷協會、五十年代白色恐怖案件平反促進會、台灣轉型正義協會、台灣二二八關懷總會等公民團體，針對國民黨立委提案的「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」修正草案發起連署抗議。

公民團體說明，由於中國國民黨計畫於明天立院本會期最後一日（1月30日）強行表決這項修正草案，公民團體於今天公布連署結果，國內外共103個民間團體、並有超過1500名個人（含團體代表人）參與。

好民文化行動協會理事長林芳如表示，儘管最近大家心懸關稅談判，但反對國民黨修惡黨產條例的連署超乎預期踴躍，不僅涵蓋百工百業、還有包括美洲到歐洲的團體跨海連署，顯示台灣公民在乎歷史正義與民主轉型。

林芳如指出，連署職業從科技工程師到退休研究員、老師、醫師等，特別要強調近百名家管（媽媽、主夫）參與，展現了強大的社會橫切面，顯示認同公義法治已是台灣基本價值。

林芳如認為，國民黨欲修法強行修改「附隨組織定義」是為特定組織量身打造脫罪空間，預計將造成國庫總計約400億元的不當資產難以收回。

林芳如等人強調，法律不應為特權量身脫罪、歷史正義不容分贓、阻擋追討不當黨產就是阻礙地方建設，呼籲藍白黨團懸崖勒馬，切莫在最後一刻強行表決，「合法化侵吞」全民400億財產。（編輯：李淑華）1150129