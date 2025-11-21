藍營擬修《國籍法》中配任公職免放棄中國籍 周軒批：要直接開放中國人當立委

國民黨立法院黨團20日召開記者會，宣布將提《國籍法》修法，保障中國籍配偶參政權。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 針對中配因中華人民共和國國籍問題被解除公職，國民黨團批民進黨違憲打壓中配，將提《國籍法》修法，明定中配參政權不受國籍法規範。對此，政治工作者周軒質疑，國民黨的意思是，要直接開放中國人當台灣的立委了。

原任花蓮學田村長的中配鄧萬華，因未放棄中華人民共和國國籍被解職，但她不服原處分向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強等人，20日召開記者會表示，為了保障中配的合法參政權，將會提出《國籍法》修法，明定中配參政權不受國籍法規範，「這是國民黨堅定的立場」。

對此，周軒發文表示，現行國籍法規定，擔任民選公職，一年內要放棄中華民國國籍外的其他國籍。但依照國民黨的邏輯，「台灣地區」跟「大陸地區」都是屬於「中華民國」，所以無所謂放棄不放棄國籍的問題。

周軒直言，「如果用這樣的方式去解釋，國民黨的意思是，往後要直接開放中國人當台灣的立法委員了。」

內政部指出，《兩岸人民關係條例》與《國籍法》定義清楚，有關公職人員任用當然是依國籍法第20條規定，內政部不認為有修法空間、也沒有必要。

