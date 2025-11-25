藍營擬修《國籍法》增設中配參政權 劉世芳：不應標籤化處理

內政部長劉世芳。（資料照片） 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院國民黨團擬修《國籍法》增設中配參政權不受規範。內政部長劉世芳昨（24）日表示，《國籍法》是針對所有中華民國以外的外國國籍，「當然包括中華人民共和國的國籍」，藍營批評劉世芳製造事端、刻意搞事，讓台灣出事，並要求劉世芳背叛憲法應立即下台負責。劉世芳今（25）日對此表示，《國籍法》規定要對單一國家效忠，如果有人把特別某一個國家、地區修法排除，這才是標籤化處理。

劉世芳上午出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇，會前受訪做了以上表示。

劉世芳說，只要是中國人依照《兩岸人民關係條例》到台灣申請合法許可，他在台灣不管是生活、福利、工作上面都受到同樣的保障。唯一比較不同的是，《國籍法》規定要對單一國家效忠，相關規定是針對中華民國以外的任何國家，都是以同樣標準處理，並沒有所謂劃外規定。劉世芳指出，擔任公職只能針對某一個國家效忠，不可能同時對兩個國家效忠。

媒體進一步詢問，劉世芳昨天稱質疑民防手冊者是「公主病、王子病」，藍營批評該言論沒有同理心。劉世芳表示，面對台灣災變，有準備更安全，全民國防手冊從預防到災中、災後，讓大家在應對各種大小災變時，有同理心照顧自己、家人。因此，她所說的意思是大家不要視而不見，眾人看完手冊後給予的意見，內政部可以檢討改進，但這是一個全民普發的版本。「各界不同的聲音，我們都聽到了」，包含字太小，假訊息講太少或發放時有里長不同的意見，這都是下次可以檢討改進的參考。

