藍營擬修《黨產條例》 民團批轉型正義開倒車

高喊口號、在婦聯會牌子前貼上封條，由台灣基進、時代力量等部分在野黨組成的台灣前進陣線，到婦聯會前面開記者會，起因就是國民黨立委提出修正《黨產條例》，原先上週五要在立法院會處理，但傳出因為民眾黨有不同看法、臨時喊卡，但台灣前進陣線批評，藍委修法是要幫救國團、婦聯會等解套。

民間團體同樣也批評，藍委修法要把原先附隨組織的定義，從曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，其中的「或」改為「及」，還加訂曾隸屬於國家者不在此限，不只是要讓救國團、婦聯會等黨產無法回歸民眾，更是讓轉型正義開倒車。

辜寬敏基金會副董事長林宜正呼籲，「一旦國民黨繼續埋頭閉著眼這樣幹，我們也呼籲執政當局不副署、不執行，甚至我們送釋憲。」

民間團體3大訴求，不義黨產回歸公有、反對毀滅性修法、堅持轉型正義。民進黨立委吳思瑤向民眾黨團喊話，要一起反對修法。

民進黨立委吳思瑤表示，「而圖利自肥的就是救國團乃至於婦聯會，所以我們是希望民眾黨真的持續的，要能夠找回當時維護公平正義的初心。」

立法院民眾黨團總召黃國昌回應，「有哪些團體會因此而受影響，具不具備正當性，這個是相當複雜的問題，這個需要時間，所以我們目前還在進行內部的研議和討論。」

國民黨立委陳玉珍則反擊，「所謂400多億這個不是事實，我想民進黨在對任何政策做論述的時候，不應該隨便的就說多少億多少億，這個是一種污名化的行為。」

國民黨立委陳玉珍認為，《黨產條例》修正不同意見還可以協商討論，但不要污名化。