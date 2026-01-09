藍營擬先放行審TPASS預算 民進黨團：人民不是乞丐

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱。陳祖傑攝。



今年度總預算尚未付委審查，TPASS通勤月票、生育補助等都有可能斷炊，國民黨團打算讓部分項目先行付委審查，但民進黨團幹事長鍾佳濱今（1/9）天質疑，藍營只挑喜歡的通過，那為何不全案審查？他批評，立法院最大黨不是皇帝，人民不是乞丐，「非得要人民敲碗，皇帝才給飯吃，這個絕對不是民主國家國會應有的態度。」

總預算遲遲未付委審查，衝擊TPASS、生育補助等民生需求，國民黨團因此在今天院會上提案，「依《預算法》第54條規定，將115年度總預算案中，具有急迫性且攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，由本院逕行議決為可先行辦理之新興資本支出及新增計畫項目，並交付相關委員會審查。」

面對藍營出招，鍾佳濱認為，根據《預算法》規定，在年度總預算未如期完成審議時，在一些情況下是可以先行動支，但法規寫得很清楚，就是包含社福預算、法定義務服務，以及「其他經立法院同意者」，但這個意思是行政院將預算案送到立法院後，因為無法完成審議，行政院可以針對其中急迫、必要事項，提請立法院同意。

鍾佳濱質疑，現在國民黨認為，一包預算案送過來，只挑喜歡的通過，那為何不全案審查？他認為，預算付委審查就可以讓全民知道，哪些是國會多數認為有急迫性、哪些不是，而不是像現在「點餐」方式，聽到民眾對TPASS反應大就通過、沒反應的就擺著，這樣的審查態度，一個口令一個動作，整個社會忙的要死。

鍾佳濱批評，藍白多數卻領薪水不辦事、不審預算，要民眾一個一個提醒「這個地方要通過了、那個地方要通過了」，立法院多數才願意將這些預算放行，這不是一個憲政機關，尤其是最高立法機關應有的態度。

鍾佳濱呼籲，藍白如果重視民生福祉，就應該趕快審查今年總預算案，有必要就通過、不要的就刪除，人民不是乞丐，立法院最大黨也不是皇帝，「非得要人民敲碗，皇帝才給飯吃，這個絕對不是民主國家國會應有的態度。」

