藍營擬提修憲案 主張人民可直接提案罷免正副總統

國民黨立委提出修憲草案，主張增訂人民對總統、副總統的罷免提案權，補足現行制度僅由立法院行使提案權的不足，強調落實憲法保障的直接民權。（圖／報系資料照）

立法院近日印發院總第20號議案關係文書，國民黨立委提出修憲草案，主張增訂人民對總統、副總統的罷免提案權，補足現行制度僅由立法院行使提案權的不足，強調落實憲法保障的直接民權。

翁曉玲指出，民國83年修憲後，總統、副總統改由全體國民直選，但罷免提案權仍限於代議機關立法委員行使，導致人民僅能消極參與罷免程序，與憲法第17條保障的罷免權精神不符，也與憲法第133條「由原選舉區依法罷免」的意旨出現落差。

翁曉玲表示，選舉權與罷免權本為對人參政權的一體兩面，人民既能直接選出國家元首，自應享有決定是否解除其職務的實質權利，現行制度卻使人民無法自行提案罷免總統，制度設計明顯失衡。

廣告 廣告

陳玉珍等31名立委連署的修憲草案，擬修正《中華民國憲法增修條文》第二條，明定得經中華民國自由地區選舉人總數1.5％以上提議、10％以上連署提出罷免案，並須經選舉人總額過半數投票、有效票過半數同意，罷免案始為通過。

提案立委強調，相關門檻設計兼顧民主正當性與制度穩定性，目的並非降低罷免門檻，而是讓人民得以真正行使對總統、副總統的直接罷免權，是否妥適，仍有待立法院後續審議與社會各界檢視。

【看原文連結】