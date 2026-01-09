藍營擬放行33項新興計畫 綠批審預算淪為「點菜式」挑嘴吃

115年度中央政府總預算案至今仍卡關，國民黨原擬提案放行新興民生計畫預算。（示意圖／周志龍攝）

115年度中央政府總預算案至今仍卡關，傳出國民黨有意放行33項新增計畫預算，其中包括TPASS通勤補助、各縣市治水經費，以及每胎補助提高至10萬元等。對此，民進黨立委吳思瑤今（9）日批評，國民黨試圖切割總預算、進行選擇性審查，形同將審預算淪為「吃自助餐、挑嘴吃」。

民進黨立委吳思瑤指出，總預算審查應全案處理，不應切割預算、選擇性審議。（圖／CTWANT攝影組）

吳思瑤質疑藍白，「把審預算當吃自助餐？挑自己想吃的？把審預算當贖罪券？被罵什麼才審什麼？」她強調，行政院送交的是整體總預算案，立法院依法就應審查全案，不應切割預算、進行選擇性審查。

廣告 廣告

她指出，預算本質就是民生，每一筆、每一項都同等重要，不該差別對待。若主張TPASS、治水等政策須優先審查，是否意味170億元災害準備金就不重要、可以繼續被擱置？她批評國民黨以「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的方式處理總預算，恐讓民生福祉淪為政治操作工具。

鍾佳濱也指出，在野黨「點餐式」的審查預算，以為預算案整包送來，可以挑想通過的通過。這種行為顯然抱持「國會獨大」的思維，誤以為中央政府總預算是國會的私有財產，想放行哪一項就放行哪一項，甚至等到人民敲碗、或藍營執政縣市因無力負擔而喊缺錢時，才打算放行 TPASS 這類受歡迎的預算。

圖1：115年度中央政府總預算案至今仍卡關，國民黨原擬提案放行新興民生計畫預算

115年度中央政府總預算案至今仍卡關，傳出國民黨有意放行33項新增計畫預算，其中包括TPASS通勤補助、各縣市治水經費，以及每胎補助提高至10萬元等。對此，民進黨立委吳思瑤今（9）日批評，國民黨試圖切割總預算、進行選擇性審查，形同將審預算淪為「吃自助餐、挑嘴吃」。

吳思瑤質疑藍白，「把審預算當吃自助餐？挑自己想吃的？把審預算當贖罪券？被罵什麼才審什麼？」她強調，行政院送交的是整體總預算案，立法院依法就應審查全案，不應切割預算、進行選擇性審查。

她指出，預算本質就是民生，每一筆、每一項都同等重要，不該差別對待。若主張TPASS、治水等政策須優先審查，是否意味170億元災害準備金就不重要、可以繼續被擱置？她批評國民黨以「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的方式處理總預算，恐讓民生福祉淪為政治操作工具。

鍾佳濱也指出，在野黨「點餐式」的審查預算，以為預算案整包送來，可以挑想通過的通過。這種行為顯然抱持「國會獨大」的思維，誤以為中央政府總預算是國會的私有財產，想放行哪一項就放行哪一項，甚至等到人民敲碗、或藍營執政縣市因無力負擔而喊缺錢時，才打算放行 TPASS 這類受歡迎的預算。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

她私密處一直好不了！內診竟見「分泌物冒泡＋活蟲」 男友偷吃恐藏破口

尾牙季到來！中1萬「同事天天逼問請客」 網曝1招反擊

兒想挖礦德州爸按照Siri指令 全家找到2.09克拉鑽石！獲官方認證