藍營擬明三讀反年改法案 經民連：每人需負擔近3萬維持基金不破產

立法院國民黨團推動反年改修法，最快將於12日三讀通過。經民連今日赴立院外召開記者會提出3大警告，一、年改倒退，會害慘現役公教；二、基金破產，勿牽拖全體國民；三、堅決反對，擴大撥補公教退撫基金，呼籲藍白切勿讓年金改革走向回頭路，擴大世代剝削與職業不公平。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞] 立法院國民黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減。經民連今（11）天赴立院外召開記者會示警，若反年改法案明天三讀通過，則繼續維持前述2049、2045年前不破產目標，政府需對公務人員及教育人員退撫基金擴大撥補，國人平均每人需負擔2萬9900元。

經民連以行動劇「李來希們：我享福」、「現役公教：我倒楣」、「納稅人：我不扛」凸顯反年改法案害慘現役公教人員，增加世代差距，使現役公教人員面對無退休俸可領的悲慘窘況。經民連警告，年改倒退，會害慘現役公教；基金破產，勿牽拖全體國民；堅決反對，擴大撥補公教退撫基金，呼籲藍白勿讓年金改革走向回頭路，擴大世代剝削與職業不公平。

廣告 廣告

經民連智庫研究員黃亭偉說明，銓敘部於11月送交立法院的報告中嚴正警告，若此項修法通過，公教退撫基金破產時間將大幅提前，公務人員將從原先2049年提前至2041年，教育人員則將從2045年提前至2039年。年改後至2024年，政府對退撫基金挹注款合計已達2590億元，近3年撥補亦達512億元，預期分10年撥補預算達3370億元。

黃亭偉表示，若反年改法案通過，則繼續維持前述2049、2045年前不破產目標，政府需對公務人員及教育人員退撫基金擴大撥補，合計將翻倍，高達6970億元，國人平均每人需負擔2萬9900元。經民連智庫召集人賴中強指出，政府對於非屬社會保險的職業年金，無論勞退條例的勞工退休金或公教人員退撫基金，政府及全體納稅義務人均不負最終給付責任。

賴中強續指，政府僅對勞保、公保、國民年金保險等社會保險負有最終給付義務，亦即不使其破產的義務，但職業退休金不在其保障範圍內。國民黨所提反年改法案使基金提前破產所生的財務缺口，政府與全體納稅人並無撥補的法定義務。反年改團體與藍營立委所提的的魯莽法案只會害慘現役公教人員，增加世代差距，使現役公教人員面對無退休俸可領的風險。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國台辦批「鄭習會」3門票無中生有 民進黨：與國民黨一個鼻孔出氣

爆在地議員恐嚇不給選宜蘭縣長 吳宗憲：我從未懼怕