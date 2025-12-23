藍營擬用公投推翻憲法判決 民進黨團轟：全世界沒這種先例

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立院黨團不滿憲法法庭判決憲訴法修正違憲，擬推動修正《公民投票法》，主張未來憲法法庭判決可交由公民投票進行複決。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（23）日表示，僅從國民黨團提案內容即可看出重大憲政疑義，質疑其論述在法理上難以成立。

鍾佳濱指出，黨團今日因應中午程序委員會召開，已收到相關提案內容，其中國民黨團指稱憲法法庭在「113年憲判第8號」及「114年憲判第1號」判決中，屬於「違法行使憲法審查權」。對此說法，他直言相當疑惑，並反問「是否違法，究竟應由誰來認定？」

他強調，司法院是我國司法最高機關，憲法法庭依法負責法規範審查、機關間憲政爭議，以及總統彈劾案件的審理，國民黨團如何判斷憲法法庭「違法」，令人不解。

鍾佳濱進一步指出，國民黨團所提出的解方，是訴諸所謂「直接民權」，但其論述卻將直接民權置於權力分立與憲法至上的原則之上，這在憲政理論上本身即存在重大錯誤。他以實施直接民主制度歷史悠久的瑞士為例指出，相關資料顯示，瑞士長期以來僅有「公投通過的事項被憲法法庭推翻」的案例，從未出現「憲法法庭判決遭公民投票推翻」的情形。

鍾佳濱直言，從世界各國實施直接民權的民主國家經驗來看，皆未曾出現以公民投票否決或推翻憲法法庭裁判的先例。他表示，對於國民黨未來如何論述，試圖以公投機制推翻、否決或複決憲法法庭判決，民進黨團將持續關注，並「拭目以待」。

民進黨團書記長陳培瑜也補充表示，針對民眾黨團總召黃國昌近期多次對府院高層及司法機關提出告發與質疑，她直言相當困惑其背後的法理邏輯。陳培瑜指出，黃國昌對司法院、監察院與立法院等憲政機關的角色與權限反覆質疑，讓人質疑他究竟是將五權分立視為民主法治的制度基石，還是僅當作個人政治操作的舞台。

陳培瑜強調，民主法治不應由單一政治人物自行定義權力界線，也不該由個人說了算。她呼籲黃國昌正面回應其對五權分立憲政體制的立場，並希望其支持者能冷靜看待近期相關言行所帶來的制度混亂。

