藍營擬立院提案宣告「憲訴法」憲判無效 吳思瑤：法盲創愚蠢惡例
〔記者陳政宇／台北報導〕憲法法庭昨宣判「憲法訴訟法修正案」違憲失效，立法院國民黨團下週一將告發大法官瀆職，並擬於院會提案宣告判決無效。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今(20日)批評，藍白連兩敗後輸不起，還知法犯法、執迷不悟，企圖以立法權凌駕司法權，是挑戰憲法法庭的愚蠢惡例，「他們怎麼法盲到這種程度？」
國民黨團今預告，針對做出114年憲判字第1號判決的5位大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將於立法院會正式提案，對其離譜行徑給予最嚴厲的譴責，並一併宣告該憲判無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。
對此，吳思瑤接受本報訪問直言，這是史上頭一遭，由立法機關決議挑戰憲法法庭裁定，藍白聯手毀憲、鬥臭司法已成慣用手段，包括對於民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌相關案件，或是國民黨偽造文書案，都無視自己涉及的犯罪事實，反而急切推翻司法體系。
吳思瑤感嘆，從「國會擴權修法」與「憲訴法」接連遭大法官裁定違憲，已確認立法不能凌駕司法，藍白連兩敗後卻輸不起，持續地知法犯法、執迷不悟，還企圖創下愚蠢惡例，凸顯他們的無知跟法盲。
對於「憲訴法」憲判內容，吳思瑤說明，憲法法庭判決已明確指出，該修正案在實質內容與程序上都有重大瑕疵。實質上，7項細節事項全數違憲，包括侵犯總統權力、立法凌駕司法、違反權力分立原則等；程序上，則有突襲式的黑箱條文，違反公開透明原則，大法官亦點出立法院長韓國瑜對討論中的法案已有既定立場，特別提醒議事不公的問題。
「憲訴法第38條寫得很清楚，憲法法庭的判決是各機關及人民都要遵守，沒有例外。」吳思瑤呼籲，藍白兩黨別再錯上加錯，或是利用議事濫權來抵制大法官。
3大法官指憲訴法判決無效 學者張嘉尹：創憲政惡例、應送懲戒
憲法法庭判憲訴法新制違憲 馬任命的前大法官黃虹霞：台灣全民的福氣
憲法法庭宣告「憲訴法」修正案違憲 翁曉玲：中華民國憲政史上最黑暗一天
藍白強修憲訴法沒人知道修什麼 張育萌：翁曉玲想修的被民眾黨搞到違憲
