藍營擬「點菜式審預算」…壓力將回到行政團隊？賴清德2字回應曝

立法院至今仍未審竣2026年中央政府總預算，影響民眾生活權益甚鉅，而現又傳出國民黨立院黨團，預擬放行先審TPASS通勤月票、生育、河川整治等計畫性預算，則被外界抨擊是「點菜式審預算」，總統賴清德為此批評此舉「為德不卒」，但也被各界擔憂若部分預算沒有先審，壓力是否會回到行政團隊身上。對此，賴清德今（11）日上午以2字回應，相關畫面也隨之曝光。

賴清德今日出席「2026 諾貝爾大健康論壇」開幕典禮前，有記者向賴清德喊話問「如果部分預算沒有先審，壓力是否會回到行政團隊身上？」，賴清德僅微笑回應說「謝謝」。

至於，當別的記者追問「未來是不是不蓋社宅了？就朝包租代管取代？」，賴清德並沒有回應，就直接進入會場，相關畫面也隨之曝光。





