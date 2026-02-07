藍營擬3月底民調決定中市長提名 江啟臣籲照協議

（中央社記者蘇木春台中7日電）國民黨台中市長人選未決，國民黨昨天表示，擬於3月底前最後一週完成民調。有意參選的立法院副院長江啟臣今天表示，他簽署的協議是3月底前執行民調，不公開調查日期，呼籲照協議內容進行。

國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長部分，江啟臣和國民黨立委楊瓊瓔都有意爭取參選提名。

國民黨昨天發布新聞稿指出，有關台中市長提名，經過充分溝通和說明，有意參選的江啟臣、楊瓊瓔皆已簽署協議；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集江啟臣、楊瓊瓔，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週，3月25日至3月31日完成民調作業。

江啟臣今天接受媒體聯訪時表示，昨天看到黨中央發出的新聞訊息感到詫異，因為內容跟他所知有出入，在他簽署的協議是3月底前執行民意調查，不公開調查日期與機構等事項，他再次聲明並未參加任何第二次的協商，呼籲能完全照雙方所簽署的協議內容進行。

對於是否憂心民調日期公布會有外力介入，江啟臣說，簽名畫押的東西都是很慎重，民調是見仁見智，他在乎的是，一切應該依簽署的協議進行，不要讓外界有做文章的空間。

對此，楊瓊瓔今天接受媒體聯訪時表示，她從一而終都說尊重黨中央的提名機制，到目前仍舊始終如一。昨天黨中央也有發布訊息，她也希望能讓基層放心，更重要的是制度清楚。

媒體提問江啟臣在臉書發文談協議等內容舉動，外界解讀是與楊瓊瓔「撕破臉」。楊瓊瓔回應，她與江啟臣跑場時也經常碰到，大家互動都很好，他們的目標只有一個，一定要讓台中團結向前行。（編輯：張銘坤）1150207