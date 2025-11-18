「藍營支持度」變化超驚人！她曝背後原因

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會今（18）日發布最新本月國政民調，其中，引人注目的是國民黨政黨支持度上升3.9個百分點；對此，國民黨新北市議員江怡臻分析，國民黨主席鄭麗文上任後在過去的基礎上持續努力，做了3件事情，因此使支持度微幅增加。

國民黨主席鄭麗文本月上任，前後陸續失言「蒲亭不是獨裁者」、遭質疑悼念共諜吳石，以及屢遭質疑親中立場，不過，根據台灣民意基金會今公布的最新民調，國民黨支持度上揚3.9個百分點，幅度不小，尤其是在鄭麗文這些諸多爭議性言論與作為之後，更顯民調結果離奇。

廣告 廣告

台灣民意基金會表示，最新調查顯示，31.1％支持民主進步黨，25.8％支持中國國民黨，14.7％支持台灣民眾黨，2.4％支持其他政黨合計，24.7％沒特別支持哪一個政黨，1.3％不知道、 拒答；和上個月相比，民進黨支持度下滑1.8個百分點、國民黨上揚 3.9個百分點、民眾黨略增0.3個百分點。

針對該民調，江怡臻今日在政論節目《大新聞大爆卦》中分析，鄭麗文在上任後，首先是忙著對外的關係，見了許多駐台代表；第二是在短時間內完成地方黨部布局，把黨內各地方穩定住，因地方黨部主委攸關明年地方選舉提名，無論縣市首長、議員或里長；第三是進行藍白兩黨黨主席會面，3的舉動讓國民黨在既有基礎上，往明年選舉前近，支持度微幅增加。

上述民調訪問期間是2025年11月10-12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70％，手機 30％。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德最新民調出爐！郭正亮見這一點直呼：我很意外

藍白主席將會面！2026合作有進度？他分析黃國昌1舉動：心裡很怕

鄭黃會本周登場！藍白各懷鬼胎？媒體人預言「合作進度」