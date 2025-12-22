藍營整合陳以信退選 謝龍介戰台南

國民黨整合成功，前立委陳以信22日宣布退出初選，全力支持立委謝龍介參選台南市長。圖為國民黨主席鄭麗文黨慶活動中高舉謝龍介的手，高喊「明年底高票當選、讓國民黨當台南市長」。（本報資料照片）

國民黨啟動明年縣市長選舉提名程序，台南市整合成功，爭取提名的前立委陳以信22日宣布退出初選，全力支持立委謝龍介，謝也感謝陳的氣度。國民黨24日中常會將提名艱困、但人選無疑義的台南、高雄、屏東、台東參選人；此外，黨主席鄭麗文也啟用「高雄幫」入智庫高層，布局南部選情。

民進黨拚農曆年前完成大部分縣市長提名，國民黨也加緊腳步。明天中常會將提名謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長、台東縣議長吳秀華參選台東縣長。

廣告 廣告

黨內人士說，這4個選區列首波提名，主要是選情相對艱困，但人選也相對明確，趕緊讓戰將就定位爭取時間經營；連任縣市長反而不急，黨中央已明定「現任優先」，因此尊重連任首長的選戰節奏，不急著提名。

陳以信昨天上午與鄭麗文面談後宣布退出，他說，黨中央內參民調顯示他宣布參選後民調雖有成長，但與謝龍介仍有差距，因此決定退出，全力挺謝。

謝龍介向陳的氣度與理性致敬，他的對手不是選票上的民進黨候選人，而是把台南市民視為禁臠的賴清德總統，因此需要整合所有力量，陳的支持是踏出成功的第一步。

外傳鄭麗文將聘用前立委張顯耀擔任副主席並督導南部選情，據悉，南部輔選人士接獲通知，且基層確有異音，因此張顯耀是否擔任副主席尚未定案，但18日已悄悄就任智庫執行長。

鄭麗文任用張顯耀擔任執行長，前立委吳怡玎與立委陳菁徽任副執行長，清一色出身高雄，人事布局顯有意將智庫作為南部選戰後勤單位。

鄭另聘前國民黨立院黨團主任、立委許宇甄辦公室主任沈建億擔任智庫首席副執行長，沈熟悉議事運作，可提供黨團支援。