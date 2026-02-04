藍營新中常委曾宣示「落實習近平思想」 綠憂間接干預台灣選舉

進黨立法院黨團書記長陳培瑜。(記者羅沛德攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨第22屆第1任中常委選舉今天就職，中配勤彭蓁過去曾公開宣誓「落實習近平新時代中國特色社會主義思想」，也揚言縮短中配取得台灣國籍年限。對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜說，若此類背景的人士進入政黨權力中樞，進而參與縣市長提名、制定選戰策略，極可能間接干預台灣選舉，呼籲勤彭蓁發言應有所節制。

陳培瑜表示，國民黨中常委雖然是透過他們的黨內民主機制產生，但其成員的組成與發言仍須對國民黨的民意與支持者負責。她質疑，勤彭蓁過去高度認同中共官方思想的論述，是否真的能被國民黨廣大支持者所接受？進入政黨決策核心的人選，其價值觀應與國家民主利益相符，而非淪為特定意識形態的傳聲筒。

廣告 廣告

陳培瑜指出，中配背景身分帶來的「忠誠度」是未來台灣民主發展的一大挑戰。雖然取得台灣國籍後應對台灣認同，但事實上，根據中華人民共和國相關國安法令，當一個人擁有中華人民共和國背景，其公民具有對其國家效忠的義務，甚至在必要時需配合海外情報工作。

陳培瑜憂心地說，若此類背景的人士進入政黨權力中樞，進而參與縣市長提名、制定選戰策略，極可能間接干預台灣選舉、干預台灣民主，甚至導致台灣民主體制的倒退。她呼籲，儘管國民黨選舉結果已定，但該名中常委未來的言行與對台灣局勢的認識，必須有所節制。

【看原文連結】

更多自由時報報導

批國民黨擋不住紅色滲透 張育萌：新任中常委宣誓落實習近平思想

李貞秀放棄中國籍文件錯誤百出 石明謹：恐怕根本沒申請

新聞360》藍白到底有多愛中國？學者「一句靈魂拷問」李貞秀：敢做這件事？

主動受訪大罵徐巧芯「沒道德」 杜秉澄：若繼續從政對台灣是災難

