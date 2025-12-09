藍營新人何元楷遭爆「從小霸凌」！他回應了

▲國民黨立委羅智強的愛將何元楷擬參選新北市議員。（圖／翻攝何元楷臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委羅智強的辦公室主任、新北市汐止區議員擬參選人何元楷昨（8）日被網友爆料，從國小霸凌多位同學到國中，包括蓄意肢體推擠、嘲笑、潑水、吐口水等行為。該名同學的發文目前已引來將近2萬個讚，千則留言。對此，何元楷表示，他從小就常因為調皮搗蛋而被父母責打，他雖然還不清楚自稱被霸凌的這位同學是誰，但他願意當面釐清並致歉。

一名自稱何元楷昔日國小同校不同班的網友昨在Threads上發文表示，同學們當時都知道何元楷的班上有個固定會欺負、霸凌同學的「3人組」，而最常被盯上的，是一位需要更多協助的特教同學，還有一位氣質較陰柔的同學，而許多令人不忍的情景，他都看在眼裡，包括：在走廊被推撞、鞋子被灌水、被嘲笑、書包被藏起來等。

有次這名網友挺身而出制止這些霸凌行為，也向老師反應，卻反讓自己也成為矛頭指向的對象，開始被罵三字經、被丟肥皂，甚至上廁所被從頭上潑水，讓他深刻體會到無力感和霸凌者的可惡。該網友也提到，即使到了國中，大家唸不同的學校，仍會在公車上遇見，而他就硬生生被吐口水、頭髮上被黏口香糖。

針對該網友發文，何元楷回應表示，如果他小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，他願意誠摯地致上歉意。

何元楷提到，他在成長過程中，自小時候起就是一個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長、同學的困擾。所以小時候只要被老師寫聯絡簿，他就會被父母責打。雖然他還不知道那位發文的同學是誰，但他懇切地希望有機會跟發布這篇貼文的同學見面，了解彼此的想法，除了讓他有機會當面釐清之外，也希望了解事情的始末。

