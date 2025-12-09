藍營新人遭爆「國小霸凌特教生」涉推擠、吐口水 本尊回應了

立委羅智強辦公室主任何元楷，有意參選新北市議員，但昨（8）日他遭昔日同學在社群平台爆料，指控他在國小時曾多次欺負特教生與同學，包括肢體推撞、潑水、吐口水等行為，讓當事人事隔多年仍感羞辱與憤怒。對此，何元楷坦言自己「小時候調皮搗蛋」，若過往的言行造成傷害，他願意誠摯道歉。

爆料網友在Threads發文指出，他與何元楷國小同校不同班，當年何所在班級中有一組「固定欺負特教生」的三人組，而他因母親擔任志工導護，偶爾會協助照看特教生，也因此親眼目睹許多不忍場景。他描述，弱勢同學曾在走廊遭推撞，文具被搶走後丟擲；甚至有人往特教生的鞋子灌水，模仿其說話方式嘲笑，書包還被藏在廁所工具間。另一名氣質較陰柔的同學，也長期遭受語言霸凌。

該網友自曝，當年曾鼓起勇氣制止並向老師反映，卻從那天起感受到霸凌者的目光轉向自己，接連遭到辱罵，甚至被從高處丟物攻擊；有次上廁所時還被潑水。「那種無力感，讓我第一次知道，有些人的可惡，是找老師也沒用的。」他寫道。

他原以為離開國小後事件就此落幕，未料國中某日下課搭公車時再次遇見何元楷，對方竟坐在他後方，朝他的頭吐口水，還把口香糖黏在他頭髮上後離去，令他多年後提起仍感到羞辱與憤慨。

面對指控，何元楷9日在臉書上回應指出，自己在成長過程中確實是一個調皮搗蛋的小孩，行為可能造成師長及同學困擾，當時只要被老師記過或寫聯絡簿，就會被父母責打。他表示，目前仍未能確認爆料者身分，但願有機會與對方見面，聽聽彼此的想法，也釐清整件事情的前因後果。

何元楷強調，若自己童年的言行讓對方受傷、不舒服，他願意向當事人誠摯道歉，「我懇切希望能當面了解事情始末，也希望他能給我機會表達歉意。」

