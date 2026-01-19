藍營新北不初選 農曆年前提名

民進黨2026縣市長初選結束，其它縣市人選也大致底定，尤其在新北、台中2個藍營重鎮率先提名人選，已啟動選舉行程，引發藍營基層焦慮。國民黨主席鄭麗文19日強調，目前黨內溝通協調氣氛都很不錯，「就照制度走」，並表明新北市目標是農曆年前完成提名，應可透過協調產生人選，不需要初選；台中市若內部協調無法定於一尊，黨的規定就是初選，而「七三制（民調7成，黨員投票3成）」是國民黨本來的初選規定。

民進黨選將陸續就位，國民黨仍在協調各方人選，鄭麗文昨接受媒體人黃光芹專訪時強調，地方整合沒想像中困難，只要回歸制度，大家都沒話說，中央黨部抱持平常心、相信制度、公正不阿；但她也坦言「很磨人」，畢竟選舉千變萬化，每個候選人脾氣、喜好、個性不一，爭長短千秋不可能都乖乖地，一碗水要端平，手心手背都是肉，提名後還要考慮後續整合。

針對新北市長有北市副市長李四川與新北副市長劉和然競爭，鄭麗文說新北整合團結完全不是問題，因民眾黨希望3月完成藍白整合，因此最好農曆年前完成國民黨內提名，「新北市人選會協調產生，不需要初選」。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，1月底前一定會找時間讓李、劉碰面談，強調「不初選最好，希望以協調取代」，若要初選也會在2月17日前完成。外傳新北市長侯友宜因107年曾與李四川爭選市長有心結，劉說，沒感受到侯不希望誰出來，參選是自己的決定。

台中市藍委楊瓊瓔、江啟臣「姐弟之爭」，鄭麗文說，黨有遊戲規則，沒理由一定要勸退誰，目前還在溝通協調，若內部協調無法定於一尊，就是初選，「不用把初選當洪水猛獸」；地方大老包括市長盧秀燕、議長張清照都在協助溝通，外界不要誤會、不用擔心。

她說，七三制是國民黨本來的初選規定，除非參與初選者有共識採全民調，否則就依現有規定，一定要團結，不團結就是親痛仇快，誰都擔不起這罪。

盧秀燕前天喊話楊、江「開智慧」盡速協調成功。楊瓊瓔昨說，不只要快做決定，是要做「對」的決定，黨中央絕對會依照公平、透明方式協調出來；江啟臣則說，他是要為台中未來、為市民而戰的戰士，何時上、怎麼上要由主帥發號施令，只要一聲令下就提槍上陣。