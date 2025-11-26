藍營新北人選定了？ 他爆劉和然「競選團隊陸續離職」 本人駁斥：聽聽就好

新北市副市長劉和然雖積極嘗試創造話題，不過無論聲量、民調均落後給黨內同樣有意參選新北的台北市副市長李四川。翻攝劉和然臉書



備戰2026年新北市長選舉，民進黨今日（11/26）正式提名立委蘇巧慧出戰，國民黨、民眾黨方面則有多人表態希望參選，包括新北市長侯友宜屬意的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌等人都有意角逐下任市長。不過國民黨北市議會黨團總召李明賢日前卻指出，劉和然的初選團隊成員到明年1月中就會陸續離職、歸隊，更稱劉和然在找台階下、藍營代表國民黨參選應該沒問題。不過《三立新聞網》記者實際詢問劉和然，本人卻簡短回應「這故事情節很離奇，聽聽就好」。

近日各黨紛紛展開2026縣市長選舉提名作業，其中民進黨搶先一步，宣布2026新北市長選舉將由蘇巧慧出戰，藍營內部則不只一人表態想要參選，包括劉和然、李四川都有意參選，加上大力呼籲讓新北市成為「藍白合」示範區、呼籲藍白共推自己參選的黃國昌，2026藍白會共推一人對決蘇巧慧，或是各自推派人選「三腳督」，目前仍有變數。

其中積極爭取黨內提名的劉和然，雖然努力製造話題，日前還在社群秀出挑戰演員許光漢穿搭風格的照片，試圖創造討論話題，24日也對藍白合議題表態，強調要到新北服務的人一定要了解新北，不過無論聲量、民調都落後李四川，《匯流新聞網》21日發布民調也顯示，無論藍白共推李四川或「三腳督」，李四川民調皆領先蘇巧慧，反觀劉和然雖在一對一對決的情況下勝出，不過若是藍白合破局，在蘇巧慧、劉和然、黃國昌三人對決下，將由蘇巧慧勝出。

對此，李明賢昨日在網路節目透露，據他了解，劉和然的文宣及競選團隊到明年1月中就會陸續離職、會歸隊，至於劉和然的競選活動是否會停止運作，李明賢則稱「聽說啦，他在找一個台階下」，認為李四川代表國民黨參選應該沒問題。

立委葉元之也表示，李四川參選態勢越來越明顯，若劉和然要退出，剛好李四川正在招兵買馬，聽說已經招了幾個人去，李四川近日也很反常地去接受節目專訪，認為李四川如果對市長沒有任何想像，就不會接受專訪、更不會在節目上大談選舉議題。不過《三立新聞網》記者實際詢問劉和然，本人卻回應「這故事情節很離奇，聽聽就好」。

