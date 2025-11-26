藍營新北人選確定？傳劉和然競選團隊「將陸續離職」

政治中心／徐詩詠報導

隨著2026年縣市長選舉時間點靠近，在新北市長人選方面，民進黨日前確定徵召立委蘇巧慧，民眾黨則由黨主席黃國昌表態參選；國民黨方面，以北市副市長李四川呼聲最高。如今傳出藍營另一名有意角逐的新北市副市長劉和然，其競選團隊將陸續離職，原因也隨之曝光。





劉和然日前積極在社群上製造聲量，但討論度與支持度似乎遠不及李四川。劉和然近期登上媒體版面，是因挑戰男星許光漢的穿搭風格，但網路上意見正反兩極。如今傳出劉和然似乎有意退選。國民黨台北市議員李明賢25日在網路節目《鄉民監察院》中，談論2026新北市長選舉時，公開表示據他了解，劉和然相關的文宣與競選團隊，將在明年1月中陸續離職。他進一步指出，對方是否會停止競選活動尚未確定，但他透露：「聽說啦，他在找一個台階下。」

2026國民黨新北人選確定了？傳劉和然競選團隊「將陸續離職」

多位藍營民代點出劉和然恐將退出新北選舉，李四川也似乎有意挑戰新北市長，動作頻頻。（圖／民視新聞資料照）

國民黨立委葉元之則表示，李四川參選態勢越來越明顯，若劉和然的團隊退出，剛好李四川也正在招兵買馬。葉元之說，他聽聞李四川已經找了幾個人加入團隊，加上對方近日反常地接受節目專訪，他分析認為，若李四川對市長選舉沒有任何想法，正常情況下不會去上節目，更不會在節目中大談選舉議題。









