藍營新北危險了？他曝蘇巧慧民調狂追：李四川沒鬆懈本錢

民進黨立委蘇巧慧挑戰2026新北市長，國民黨人選遲未確定。國民黨台北市議員李明賢昨（1/19）受訪透露，他看過幾份民調，可能人選的李四川與蘇巧慧民調拉近至個位數，小雞們都希望提名愈早愈好。

國民黨2026新北市長人選，目前台北市副市長李四川呼聲高，但新北市副市長劉和然也仍在爭取出線，國民黨主席鄭麗文日前表示，預計農曆年前協調出人選、完成提名。

李明賢19日接受網路節目《新聞！給問嗎？》專訪指出，許多國民黨新北市議員都覺得母雞很重要，想把看板位置留給李四川，但劉和然仍在跑行程，感到有壓力，因此希望愈早提名愈好，不要拖過3、4月。

李明賢進一步透露，他看過幾份民調，蘇巧慧的支持度正在拉近，與李四川的差距已拉到10%以內的個位數。他認為，蘇巧慧的基層實力強，政治性格沒有那麼明顯，加上父親蘇貞昌的輔助，正急起直追。

李明賢認為，雖然李四川對輝達落腳北士科有其責任，可能要等1月底簽約後才會決定。但新北幅員遼闊、光跑一圈就要3、4個月，而且李四川與蘇巧慧來自屏東，是小琉球對上屏東，同樣要爭取鄉親支持，希望李四川能趕快決定，因為沒有鬆懈的本錢。

