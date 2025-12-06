即時中心／高睿鴻報導

自2006年後，民進黨就再也無法取得新北市長（原為台北縣長）大位，但近日，前台北縣長蘇貞昌的女兒、現任立委蘇巧慧，獲得身披綠袍競選市長的機會，讓外界很關注新北「藍天轉綠地」的可能性。多份民調顯示，蘇巧慧若非暫居領先、就是以微幅差距落後領先者，顯示勝選機率不小。對此，媒體人尹乃菁也分析，國民黨確實無法對蘇掉以輕心，考量蘇貞昌在新北有經營基礎，民進黨其實擁有強健基本盤、有機會開出不少選票。

眼下，新北市儼然已成為一級戰場，除了蘇巧慧確定代表綠營參選，國民黨北市副市長李四川也已鬆口，有意投入選戰；再加上民眾黨主席黃國昌，也已表態參選、支持率雖不高但也有攪局能力，讓戰局顯得詭譎多變。不過，蘇巧慧近日勤跑新北基層，獲得許多地方人士認同；之前她也強調過，無論對手是誰，都會以「1對1」的規格打這場選戰，也將努力接觸更多人、繼續拓展知名度。

快新聞／藍營新北執政20年優勢大？媒體人不認李四川穩贏：蘇巧慧有基本盤

民進黨立委蘇巧慧。（圖／民視新聞）

不過，李四川確實非省油的燈，尹乃菁指出，他近期面對外界關注，是否將參加初選、角逐新北市長，直接就表態有意參加；因此尹認為，李的態度相當符合許多人對政治人物的想像，展現勇於承擔、直言不諱的態度，而非等待所謂的黃袍加身。

但另一方面，蘇巧慧同樣有許多搏選民好感的想法，不久前曾說：「之後也會籌組年輕、創意、會做事的團隊，讓大家知道，蘇巧慧是這場選戰中最有創意、想法新穎、也會是最好的候選人」。尹乃菁也提醒，國民黨不能對蘇巧慧掉以輕心，因為她的父親蘇貞昌，在新北確實有雄厚的經營基礎；因此，預估民進黨這次在新北的選舉，將能取得強健的基本盤選票。

綜上所述，李四川雖能繼承國民黨長期以來，在新北地區的執政優勢，但面對積極耕耘、父親昔日在台北縣執政獲得好評，所以可能掌握強健基本盤的蘇巧慧，尹乃菁認為，李四川要從台北轉戰新北，若要拚勝選，最好得想辦法爭取到極高票數，才有機會進一步拉抬國民黨2028年的選戰氣勢。

