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即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

國民黨新北市議員江怡臻昨（9）日在臉書無預警宣布，基於生涯規劃，她將不參與2026年新北市議員選舉，消息一出引發各界關注，更好奇她未來的政治生涯規畫。對此，同黨新北市長參選人李四川今（10）日上午受訪回應，如果江怡臻有意願，絕對會結合所有的不分黨派的力量，到自己的競選辦公室。

江怡臻連任兩屆新北市議員 昨突宣布不競選連任

江怡臻2018年投入新北市第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）議員選舉後當選，並在2022年力拚連任成功，原先外界以為對方會在今年再度投入選戰，豈料，她昨日拋出不競選連任的宣告，使得外界好奇是否有意加入李四川的競選團隊，甚至未來會在蘇巧慧選區角逐立委。

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對此，李四川今日上午前往先嗇宮參加「新北市中藥商業同業公會80週年慶暨『2026神農本草文化節』」，並在會前接受媒體聯訪。

快新聞／藍營新北大震撼！江怡臻不競選連任 李四川

國民黨新北市議員江怡臻。（圖／擷取自江怡臻臉書）

針對江怡臻宣布放棄新北市議員連任一事，李四川表示，江怡臻是國民黨相當優秀的年輕人，對土樹三鶯貢獻也相當得多，說實在的江怡臻昨天發表不再參選，「我會找她，邀請她談一談，當然如果她有意願，我們絕對會結合所有的不分黨派的力量，到我的競辦」。





原文出處：快新聞／藍營新北大震撼！江怡臻放棄競選議員連任 李四川喊話了

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