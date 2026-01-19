藍營新北市危險了？ 李明賢曝民調驚人差距：李四川沒本錢鬆懈
2026新北市長選戰，民進黨已派立委蘇巧慧參選，國民黨目前尚未派出人選。國民黨台北市議員李明賢19日受訪時透露，他看過幾分民調，李四川與蘇巧慧的民調拉近至10％以內，僅差距個位數，很多新北議員都希望提名愈早愈好。
李明賢19日接受網路節目《新聞！給問嗎？》專訪，對於國民黨新北市長人選，他表示，呼聲最高的台北市副市長李四川，對輝達落腳北士科有其責任，在輝達簽約後才有可能決定，但母雞很重要，很多新北議員都希望提名愈早愈好，不要拖過3、4月。
李明賢透露，有好幾個新北議員私下說，已經幫李四川看板準備好了，很多人想把位子留給李四川，不過有意爭取出線的新北市副市長劉和然還在跑，新北市議員也有壓力。
李明賢進一步透露，他看過幾份民調，蘇巧慧的民調支持度有在拉近，大概拉近到10%以內、個位數。他指出，蘇巧慧的基層實力很強，過去政治性格也沒有這麼高，加上她的父親前行政院長蘇貞昌近期勤跑基層，李四川對上蘇巧慧，就是屏東對上小琉球，他聽說蘇貞昌日前帶著蘇巧慧去拜會屏東同鄉會爭取支持。
李明賢說，他認為李四川要儘早決定，新北市幅員遼闊，跑一圈要花費3、4個月，蘇巧慧正在急起直追，沒有鬆懈的本錢；此外，兩人都是屏東人，同鄉會也是重疊，也需要爭取同鄉會的支持。
台北市副市長李四川日前受訪表示，對於何時投入新北市長選戰，自己沒有所謂的時間表，他現在最重要的還是要在1月底把輝達的簽約完成，把所有的工作該做的做完以後，再來考慮其餘的事情。國民黨主席鄭麗文日前表明，新北市目標是農曆年前完成提名，應可透過協調產生人選，不需要初選。
