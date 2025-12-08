藍營新北市議員擬參選人遭爆霸凌！昔國小同學指何元楷欺負多人

即時中心／廖予瑄報導

霸凌事件連環爆！昨（8）日有網友在社群平台Threads上指出，自己在國小、國中時，遭國民黨新北市議員擬參選人、立委羅智強辦公室主任何元楷霸凌，並爆出，除了他之外，何在學生時期也霸凌了許多人，包括特教學生，如今卻打算參選新北市議員，「一個人若選擇不面對、不承擔，也就失去了身為大人的基本責任，更不配在公共角色中掌握話語權。」

原PO表示，何元楷是他的國小同學，近日看到他宣布地方議員選舉，讓他許多沉在心底的記憶浮上來，「他就是那個『霸凌』我的人」，原PO指，國小時與何同校不同班，但他們班有個固定欺負、霸凌同學的「3人組」，「最常被盯上的，是一位需要更多協助的特教同學。」他說，何經常在走廊推撞特教學生、搶走對方文具並丟來丟去、鞋子灌水、模仿特教學生說的話方式，甚至把特教學生的書包藏起來，放在廁所工具間；就連另一位氣質較陰柔的同學，也常成為語言嘲弄、言語霸凌的對象，「還有非常非常多的人……。」

「有次我上前制止，也向老師反映。從那天起，我明顯感覺到，他們的目光轉向了我，下課擦身就被罵一句三字經」，原PO說，當他正在一樓外掃區打掃時，何元楷會從3樓高處朝他丟肥皂，「最深刻的一次，是我在馬桶間上廁所，頭上被突然潑水」，他強調，那種無力感，讓他第一次知道有些人的可惡，是找老師也沒用的；甚至連升上國中後，仍會被何欺負，「到現在打字的瞬間，仍歷歷在目，那種污辱、傷害感直至今日還是讓我非常無助、氣憤。」

如今何元楷要出來參選議員，也令原PO怒控，一個人若想代表地方，值不值得信任、經不經得起檢驗，要看的是他面對過去的態度，「是逃避，還是誠實」，他直指，前陣子曾在何的貼文底下留言，也私訊過他，希望他承認過往的霸凌事件，並為此道歉，沒想到卻遭他「封鎖」。

最後，原PO說，很難想像何元楷能以議員身分站在校園舞台上，對孩子談「尊重」與「友善」，「希望我們的孩子面前站著的，是懂得負責的大人，而不是我們當年努力躲開的那種人。」

《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

