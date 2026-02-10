藍營新北市長人選呼之欲出？李乾龍曝侯友宜「掛保證」

國民黨副主席李乾龍（左）與新北市黨部主委黃志雄（右）10日出席餐敘。

新北市長選戰逐漸升溫，民進黨已提名立委蘇巧慧參選，日前啟動掃街、拜票行程，反觀國民黨人選遲未定案。國民黨副主席、祕書長李乾龍10日透露，新北市長侯友宜已向他「掛保證」，一定會妥善處理市長人選問題，並點名2月13日先嗇宮花燈活動，屆時黨內重量級人物將齊聚一堂。

李乾龍指出，該活動除邀約侯友宜外，包括黨主席鄭麗文、台北市副市長李四川等人會出席。雖未明說，但黨內盛傳，新北市長人選可望在當天浮上檯面，為藍營選戰定錨。

李乾龍也證實，日前已與侯友宜會面，針對李四川與新北市副市長劉和然2位潛在人選，相關協調作業由侯友宜主導。不過，相關人士私下透露，李、劉兩人目前尚未正式會面。

對此，劉和然低調回應，並未聽聞相關行程與說法，一切尊重黨部規畫。他強調，2026年新北市長選舉由新北市黨部負責溝通協調，將依既定節奏推進，屆時會對外正式說明。

至於議員選戰布局，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，議員登記提名作業將於農曆年後啟動，其中永和及汐止、金山、萬里等選區，因參選人數眾多，初步規畫將辦理初選。

