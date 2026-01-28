藍營新北市長人選喬不定？ 侯友宜談「勝選關鍵因素」：提出政策不能分黨派

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北市長選舉在即，民進黨立委蘇巧慧已確定參戰，國民黨方面人選未定，台北市副市長李四川呼聲很高，新北市副市長劉和然也積極表態爭取。新北市長侯友宜今（28）日受訪時談到勝選的關鍵因素，他認為最重要的就是贏得人民的肯定；侯友宜也強調，這幾年施政一切以人民為主，而且提出來的政策不分任何黨派、讓大家都能認同、人民能支持，這才是最重要的關鍵。

針對新北市議員林金結提議在中常會直接提案徵召李四川參選，侯友宜強調，這部分都會按照既定的節奏，很清楚的往前邁進，請大家放心；至於是否參與協調，侯友宜也說，節奏與時程表都很清楚，會一步一步往前走，希望能夠贏得市民的認同跟肯定，讓市民得到更多的照顧。

另針對藍白立委昨天再度封殺國防預算特別條例，總預算案也持續卡關，行政院就呼籲藍白停止政治操作。侯友宜則認為，立法院把關、審查總預算是天經地義，他也強調期待朝野盡速溝通，讓民生預算通過，才能讓市政快速展開、符合民意期待。

