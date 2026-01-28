藍營新北市長人選喬不攏 新北主委：將辦理初選「人選最晚2/15出爐」

針對新北市長人選，國民黨新北市黨部主委黃志雄27日表示，若雙方協調不成將進入初選階段，最慢2月15日提名人選會出爐。（圖為台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然） 圖：周煊惠 、林昀真/攝（新頭殼合成）

[Newtalk新聞] 新北市長選舉將於年底登場，立委蘇巧慧已獲得民進黨徵召出戰；國民黨方面，則有台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然兩大熱門人選。對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄昨（27）日表示，這個月底前將展開協調作業，若雙方協調不成將進入初選階段，最慢 2 月 15 日人選會出爐。

針對協調方式，黃志雄昨日接受《中央社》專訪表示，協調方式將不拘形式，目前雙方皆保持良性聯繫。而協調方式、時間、地點都將尊重當事人意見，目標是整合共識、爭取勝選。

至於協調過程是否會邀請其他人列席？黃志雄表示，會尊重李四川與劉和然彼此的意見。雙方見面後，也會讓彼此提出各自的想法、態度，並提出黨中央、有意參選者內部參考民調與各界民調數據，作為良性溝通的基礎。

黃志雄表示，最理想的狀態當然是良性協調，且圓滿順利完成整合。他也說，如果彼此協調後意見相左，則將依照黨內機制進入初選，而提名人選最慢2月15日農曆春節前出爐。

