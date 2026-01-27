藍營新北市長人選怎麼選？劉和然拋「公平透明」四字原則

新北市副市長劉和然(左)27日接受網路節目主持人朱凱翔專訪，談到市黨部安排本周會面沒有預設立場，過程中激盪人選、能相加甚至加乘，贏得勝選。（翻攝《不演了新聞台》畫面）

有意爭取國民黨2026新北市長人選的新北市副市長劉和然，今（27）日上午接受網路節目主持人朱凱翔專訪，對於市黨部安排月底前行會面，劉和然重申只要機制公平、透明，會了解黨部提供的資料或出席人員，強調不管初選或內參協調，大家能有共識沒有預設立場，不希望帶著交換的感覺談，最後結果能相加甚至加乘，目標是勝選。

劉和然表示，跟北市副市長李四川在行政院院會上就常常碰面，見面也是希望能為新北努力，在議程的安排上同樣尊重黨的安排，但就如宜蘭、新竹的首長人選協調，強調沒有預設立場，只要機制公平，不要破壞和諧，目標是勝選，不管是初選內參還是協調，希望看黨部準備的資料、在會面過程激盪出最後人選，最終結果是相加甚至有加乘效果。

劉和然以自己曾是田徑選手運動員出身說到，賽前教練會分析對手跟賽況，會去看資料，但不會因為名次落後就不參賽，也不會因為對手強勁就選擇放棄，只要過程、機制是公平透明且大家全力以赴，就像自己曾在賽前不看好下最後拿到銀牌，就像老師說的不一定要破最佳紀錄，而是幫學校把獎牌贏回來，直言跑步過程難預測，運動員精神就是全力以赴，對結果也會認定與尊重。

對於被問到是否有說服對手退選的策略，劉和然指出，黨的機制很重要，他不希望基層恐慌，跟李都是市政團隊出身，而且還要跟民眾黨協調，會面期程尊重黨的機制，但不希望帶著交換的感覺去談，要談的是如何讓新北更好，像軌道、大巨蛋等市政建設延續，強調若有機會代表國民黨出線就會有相同的支持度。

劉和然最後提到，自己第一次的人生規劃是當校長，後來當上教育局長又陰錯陽差變成環保局長，人生也開始有了變化與機緣，重申過程一定全力以赴，會好好團結有節奏的打選戰，延續朱立倫、侯友宜執政任內的好成績。

