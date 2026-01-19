藍營新北市長人選拚春節前拍板 侯友宜：一定找出最好人選

藍營2026年新北市長人選尚未出爐，新北市長侯友宜今請大家放心，一定會找出最好人選。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕2026年新北市長選舉，藍營人選尚未出爐，國民黨新北市黨部將先協調，預計2月17日農曆春節前拍板，對於人選進度，新北市長侯友宜今天受訪表示，過程當中，他都有充分掌握，請大家放心，「我們一定會找出最好的人選」，一棒接一棒，做得更好。

侯友宜今早到三峽區視察污水下水道接管工程時接受媒體聯訪，對於國民黨新北市長參選人選預計月底完成協調，農曆春節前確認的時程進展，侯友宜回應，「在整個過程當中，我都有充分的掌握，請大家放心，我們一定會找出最好的人選，如何讓市政的工作能夠延續下去，一棒接一棒，把它做得更好，讓我們新北市的發展，更能夠贏得市民的支持，這才是最重要的」。

侯友宜說，如何讓市政工作延續下去，一棒接一棒，把它做得更好，贏得市民支持，這才是最重要的。(記者黃政嘉攝)

