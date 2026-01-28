藍營新北市長人選未定 侯友宜：照既定節奏往前邁進

侯友宜表示，這個部分都會按照既定的節奏很清楚的往前邁進，請大家放心，時程表很清楚，節奏也非常清楚，都一步一步往前走。（圖／報系資料庫）

國民黨新北市長人選尚未確定，市黨部規畫熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然舉行「李劉會」，不過目前仍未定時間地點與形式。新北市長侯友宜今（28）日表示，這部分都會按照既定節奏往前邁進，請大家放心。

外傳李乾龍這周會就人選部分拜會侯友宜，另外外界也關心侯友宜是否會出席「李劉會」。對此，侯友宜表示，這個部分都會按照既定的節奏很清楚的往前邁進，請大家放心，時程表很清楚，節奏也非常清楚，都一步一步往前走，「希望能夠贏得市民的認同跟肯定，讓我們市民得到更多的照顧，才是我的目標」。

廣告 廣告

侯友宜強調，最重要的是要贏得人民的肯定，在這幾年的施政一切以人民為主，所提出來的政策不分任何黨派，大家都要得到認同，人民能夠支持才是最重要的關鍵。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Toyz服刑中傳喜訊！爆獄中與「篠崎泫登記結婚」成台灣女婿

日劇拍攝中2／金城武後第二人！許光漢登封面迷倒櫻花妹

日劇拍攝中1／柯佳嬿拍日劇！雨中「尋女」急瘋 對路人暴氣：不要拍了！