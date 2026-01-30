藍營新北市長人選未定！李乾龍曝侯友宜稱「免煩惱」：農曆年前有好消息

政治中心／綜合報導

侯友宜出席「2026新北燈會」活動及小提燈發布記者會，國民黨副主席李乾龍（侯友宜右手邊）以三重先嗇宮董事長身份出席。(圖/新北市民政局)

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經1月30日了卻遲遲沒下文。對此，國民黨副主席李乾龍今日出席新北市府舉行的燈會記者會，被問到此事時透露，新北市長侯友宜告訴他「免煩惱啦」，一定會在農曆年前有好消息。

《美麗島電子報》日前公布的最新民調顯示，新北市長選戰一旦進入三腳督局面，戰況將高度膠著，勝負關鍵不在藍綠，而在民眾黨的動向。若由國民黨籍台北市副市長李四川、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌三人參選，李四川支持度為34.2％，僅以1.5個百分點領先蘇巧慧的32.7％，黃國昌則拿下15.4％，藍綠差距已落在誤差範圍內。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在網路節目中直言，新北市長選戰最大的問題就是「三腳督」。他分析，一旦黃國昌參選，李四川原本的優勢將被大幅減少，藍營領先幅度只剩1％到2％，蘇巧慧將成為最大受益者，黃國昌是這局的關鍵人物。

上午新北市舉行「2026新北燈會」活動及小提燈發布記者會，侯友宜親自出席宣傳，李乾龍以三重先嗇宮董事長身份出席記者會。會後針對面對國民黨新北市長人選未定，到底李四川與劉和然兩人何時協調？李乾龍笑著說，侯友宜剛剛告訴他「免煩惱啦！」一定會在農曆年前有好消息。李乾龍還說「侯友宜一定會參與」。







