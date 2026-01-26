藍營新北市長人選未定 李四川：交給黨內協調、選舉一定要勝利

2026年新北市長選戰，民進黨由立委蘇巧慧出馬，國民黨人選尚待協調，有意爭取參選的新北市副市長劉和然表示，相關協調市黨部希望在1月底前安排。參選呼聲極高的台北市副市長李四川今天表示，若黨需要他承擔，他願意承擔，就交給黨內來做協調，他也強調，選舉一定要勝利。

李四川。（圖／中天新聞）

關於新北市長選戰，侯友宜表示，「請大家放心，潛在的候選人我們都非常的熟悉，我們彼此之間一定會按照我們既有的時間、節奏、程序，大家好好的團結往前走。」劉和然透露，人選的相關協調由新北市黨部規劃，就他所知，會在1月底前進行安排。

廣告 廣告

李四川今天受訪時表示，他從頭到尾都沒有去爭取這個位置，「黨如果需要我去承擔，我願意去承擔」，不論是劉和然還是新北市長侯友宜，我們在行政院院會常常見面，所以也沒有必要一定要決定一個時間見面。原則上選舉一定是要勝利，「那這一個部分，我想我們就交給黨來做這一個協調。」

劉和然。（圖／中天新聞）

被問及是否有接到黨內協調的相關通知，李四川則說，他昨天剛回到台灣，到現在還沒有接到黨內的通知。

延伸閱讀

陳亭妃初選勝遭質疑藍白介入 王世堅：贏得光明正大、別唱反調

綠營北市選戰民調全被蔣萬安打趴 謝寒冰超酸：因為少了沈伯洋

民調勝綠營群雄？ 王世堅驚呼：怎麼可能啦！