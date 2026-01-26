藍營新北市長人選未定 李四川：交給黨內協調、選舉一定要勝利
2026年新北市長選戰，民進黨由立委蘇巧慧出馬，國民黨人選尚待協調，有意爭取參選的新北市副市長劉和然表示，相關協調市黨部希望在1月底前安排。參選呼聲極高的台北市副市長李四川今天表示，若黨需要他承擔，他願意承擔，就交給黨內來做協調，他也強調，選舉一定要勝利。
關於新北市長選戰，侯友宜表示，「請大家放心，潛在的候選人我們都非常的熟悉，我們彼此之間一定會按照我們既有的時間、節奏、程序，大家好好的團結往前走。」劉和然透露，人選的相關協調由新北市黨部規劃，就他所知，會在1月底前進行安排。
李四川今天受訪時表示，他從頭到尾都沒有去爭取這個位置，「黨如果需要我去承擔，我願意去承擔」，不論是劉和然還是新北市長侯友宜，我們在行政院院會常常見面，所以也沒有必要一定要決定一個時間見面。原則上選舉一定是要勝利，「那這一個部分，我想我們就交給黨來做這一個協調。」
被問及是否有接到黨內協調的相關通知，李四川則說，他昨天剛回到台灣，到現在還沒有接到黨內的通知。
延伸閱讀
陳亭妃初選勝遭質疑藍白介入 王世堅：贏得光明正大、別唱反調
綠營北市選戰民調全被蔣萬安打趴 謝寒冰超酸：因為少了沈伯洋
民調勝綠營群雄？ 王世堅驚呼：怎麼可能啦！
其他人也在看
傳本週與劉和然見面協調？ 李四川：我昨天才回來，還沒接到通知
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導2026年縣市長選舉將於11月28日投票，各黨也積極佈局當中，不過國民黨新北市長人選尚未出爐，外界也傳出台北市副市長李四川...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北藍白合還是選到底？ 黃國昌說不急反扯民進黨：北市找不到人選
面對年底九合一選舉，各陣營人選整合進入倒數，國民黨預計本週末針對新北市長人選台北市副市長李四川、新北副市長劉和然進行協調，同樣也有意參選的民眾黨主席黃國昌，今（26日）於記者會上被問到，日前民調不如李四川，是否會選到底，黃未正面回答，僅稱確認「藍白合遊戲規則」優先，還扯民進黨比較急，「連台北市長候選人都找不到」。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
新北市長提名 李四川：選舉要勝利、交給黨協調
（中央社記者楊淑閔台北26日電）國民黨本週進行新北市長選舉提名協調，媒體關注新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川何時會面協調。李四川今天表示，原則上選舉一定還是要勝利，這個部分交由黨做協調。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北藍白怎麼合？黃國昌扯民進黨比較急
[NOWnews今日新聞]國民黨新北市長選舉傳出本週李四川與劉和然將進行協調，同樣有意參選的民眾黨主席黃國昌今（26）日被問及此事，他說節奏上比較急得是2026共同的政見、願景與政策，敲定了以後開大門...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3則留言
「李劉會」時地仍未定 藍營小雞：雖然急但還是希望談好
外界關注熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前「李劉會」，但協助聯繫的總幹事謝政達透露目前仍未接獲國民黨新北市黨部通知。國民黨籍議員江怡臻表示，雖然急，但還是希望談好，整合出最強人選：國民黨籍議員林金結則表示，明天黨中央會開中常會，他會向主席鄭麗文提案盡速提名人選，讓參選人盡快展開選舉行程。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
新北市長提名 李四川：從不爭位子 黨若需要 我願承擔
國民黨本周進行新北市長選舉提名協調，新北市副市長劉和然今天稍早表示，他會和台北市副市長李四川會面協調，尊重黨的機制和期程，沒有預設任何立場，以團結勝選為目標。李四川下午受訪也表示，原則上選舉一定還是要勝利，這個部分交由黨做協調，「黨若要我承擔，我願意承擔」。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 22則留言
誤會? "四盤黑白切800元"嘆騙觀光客 店家重算僅550元
南部中心／洪明生 屏東報導又是消費糾紛！有民眾在社群平台上po出一張九個月前到屏東夜市吃黑白切的照片，說要價八百，覺得在騙觀光客。記者找到店家，店家自己也認為不太可能，重算一遍，只要550元，但因為事隔久遠，加上沒有帳單，實在不記得是什麼情況。不過有很多老顧客都表示，這家的價格很合理，應該是有什麼誤會。民視 ・ 1 天前 ・ 45則留言
國民黨新北市長人選遲遲未定 劉和然：節奏亂了城市就會亂
2026新北市長選舉倒數，綠營已定於一尊，藍營人選遲遲未定，外界關注熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前「李劉會」。劉和然今（27）日透過臉書表示，習慣把心思放在「事情怎麼做好」，而不是每天想「誰在想什麼」。選舉也是一樣，節奏亂了，城市就會亂，這不是新北市民想看到的。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
誰出線選新北市長？藍黨部主委：最慢春節前出爐
2026年九合一選舉備受關注，其中在新北市長選舉，綠營已提名立委蘇巧慧參選，藍營人選則遲遲未定，外界關注熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前進行「李劉會」。國民黨新北市黨部主委黃志雄透露，國民黨新北市長提名人選最慢將在2月15日，農曆春節前出爐。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
藍修「黨產條例」盼院會三讀！ 民團赴立院遊行抗議
台北市 / 綜合報導 來看國會交鋒！國民黨立委游顥提案修正「黨產條例」，主張將「救國團」排除在附隨組織之外，民間團體對此抨擊表示，恐怕會讓超過400億元的資產免於追討，他們今（27）日上午更發起遊行抗議，但是游顥表示，希望能在禮拜五院會時，順利三讀。公民團體說：「拒絕解套不當黨產。」拿著金鏟子，站上街頭發出怒吼，因為不滿國民黨立委游顥等人，提出「黨產條例」修正草案，除了提及在「附隨組織」定義中，增訂「曾隸屬於國家者不在此限」之外，更主張將「救國團、婦聯會」等，排除於適用範圍以外，恐怕讓超過400億元的資產免於追討。「台灣經濟民主連合」智庫研究員涂景亮說：「有一些部分的組織，也與特定的政黨有密不可分的關係，受特定政黨的實質控制，取得這些違反民主法治的財產，所以我們應該要一併納入。」由於提案日前逕付二讀，也已經過了30天冷凍期，是否會在會期尾聲，排進30號院會討論事項處理，備受外界關注，立委(民)吳思瑤說：「讓國產又變救國團或是婦聯會的私產，黨產條例可不可能，在這週五被藍白闖關成功，我們當然嚴陣以待。」立委(國)游顥說：「不當條例本來就對救國團，是在進行這個抄家滅族，本來公益團體就不應該受到如此之對待，所以今天(黨產)不當條例的修正，我們期盼能夠在禮拜五的時候，能夠順利過關。」但傳出針對修法細節，民眾黨團尚未達成共識，立委(國)游顥說：「在這個過程中，是不是能夠有一個在文字上修正的共識，我覺得大家是可以拭目以待。」民進黨抨擊為特定團體解套，國民黨反嗆要還人民公道，朝野攻防持續加溫。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
國民黨協調新北市長人選 初選最晚2月15日出爐
（中央社記者黃旭昇新北27日電）國民黨新北市黨部主委黃志雄今天表示，本月底前將與台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然協調下屆新北市長選舉人選；若協調未果將進入初選階段，提名人選最慢2月15日出爐。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
蘇巧慧枯等中！傳藍本週協調新北人選 李四川：沒接到鄭麗文通知
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導相較於民進黨已拍板由綠委蘇巧慧競選新北市長，國民黨新北市黨部預計本週才會針對新北市長人選一事進行協調，邀請新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川會晤。對此，李四川今（26）日指出，他常在行政院會與劉和然、新北市長侯友宜見面，沒必要約定一個時間；至於是否有收到國民黨主席鄭麗文的通知？他則說，到現在為止還沒接到。民視 ・ 1 天前 ・ 1則留言
藍提名陷亂流／新北提名卡關 侯友宜扛交棒壓力強勢介入
國民黨備戰年底縣市長選舉，在多地深陷協調僵局，既有15縣市執政版圖面臨內憂。從新北、台中到竹縣與彰化，多組人馬互不相讓，提名進度嚴重落後綠營。新北提名延宕，侯友宜被迫親自介入；新竹縣副縣長陳見賢則遭名嘴連番爆料，引發黨內整合焦慮；宜蘭縣爭取提名的議長張勝德家族長年掌議會，同時承攬縣內宜五線、宜四線、轉運站等重大工程，但後續變更設計與追加預算，致使總金額累計達60億元，恐埋未爆彈；中彰提名同樣卡關，有志參選者以拖待變，讓盧秀燕喊話限期處理。黨內人士示警，若提名延宕，陷入輿論戰，藍營選將一開局將從落後開始追，可能在尚未交戰前即落居下風。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 5則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 484則留言
台灣邦交+1？川普力挺奏效！宏國新總統就職，誓言與台復交
宏都拉斯保守派領導人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在川普的支持下，以極些微差距勝選總統，並於當地時間27日正式宣誓就職。阿斯夫拉在競選期間就承諾將尋求與台灣恢復外交關係，這項政策被視為其任內的首要外交任務，扭轉前任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年與台斷交、轉向北京的決定，外媒分析認為將對中國在中美洲的外交造成重大挫折。宏國許多民眾認為，與台灣復交能緩解當地白蝦等產業因失三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 76則留言
「最神秘的金主」CK楊浮上檯面為哪樁？展示實力對美叫板談軍購？
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導在藍營內被稱為「神秘金主CK楊」的異康公司董事長楊建綱，近日罕見在一場國民黨團、黨中央餐敘活動露面，躍上新聞版面。他...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 11則留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 19 小時前 ・ 9則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 22則留言
國共交流拍版! 蕭旭岑.李鴻源二月初率團訪問北京
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉及政治議題，但前一天藍營才在立院程委會第10度封殺國防特別條例，外界質疑擋軍購換交流，蕭旭岑嚴正駁斥，稱國共有共同政治基礎，綠營則批是籌措鄭習會頭期款。民視 ・ 3 小時前 ・ 23則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 7 小時前 ・ 24則留言