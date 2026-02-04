藍營新北市長人選本週協調？ 侯友宜：團結共同面對

針對國民黨新北市長人選協調，市長侯友宜表示，黨部都在規劃中，將團結共同面對。(記者賴筱桐攝)

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長人選尚未出爐，傳出本週將邀請有意參選的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川舉行協調會。對此，新北市長侯友宜表示，開會時間黨部都在規劃中，會團結共同面對。

侯友宜今天主持市政會議，媒體詢問國民黨新北市長人選協調會，是否接獲市黨部開會通知？以及將在協調會扮演何種角色？

侯回應，開會時間黨部都有在規劃當中。劉和然和李四川都是他的老同事，一切以團結共同面對。

另外，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天宣布6大福利政見，包括營養午餐免費、0到6歲免醫療部分負擔以及老人假牙補助5萬元等，都是目前新北市政府尚未實施的項目。

侯友宜說，市府在有限的預算內，都會全方位照顧所有族群。

