藍營新北市長人選遲未定案 他搶先掛「新北就愛李四川」看板表態
國民黨新北市長提名尚未定案，爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷，已在汐止掛出「新北就愛李四川」看板。何今天說，民調顯示台北市副市長李四川是「最強母雞」，搶先掛同框看板拚聲勢。記者聯繫李四川，他沒接電話，暫時無法得知回應。
新北市第11選區（汐止、萬里、金山）應選4名市議員，2022年當選人為國民黨白珮茹、廖先翔，民進黨周雅玲、張錦豪。廖先翔2024年轉戰立委勝選，空出的議員席次，目前黨內有4人爭取提名，將辦初選民調決定人選。
國民黨有意參選的4人分別是台北市立委羅智強辦公室主任何元楷、國民黨前發言人蕭敬嚴，以及擔任汐止區黨部主任的橋東里長陶威中、新北市政府民政局機要秘書張珀源。
國民黨新北市長參選人目前2名熱門人選，分別是李四川和新北市副市長劉和然。在「藍白合」的戰略下，黨內確定人選後，還要再與民眾黨參選人、黨主席黃國昌比拚出線。
何元楷曾在台北市政府秘書處任職，參與幕僚作業，李四川也是他的「長官」。國民黨尚未決定新北市長提名人選，何元楷就在汐止大同路旁掛出他和李四川同框，寫著「新北就愛李四川」7個大字，吸引過往人車目光並成為話題。
何也說，掛這面看板前並沒有和李四川討論過，他單純是就目前各方民調數據顯示，李四川都是第1名。既然許多新北市民愛戴李四川，偏好支持李代表國民黨參選新北市長，他就掛出這面看板。
何表示，國民黨新北市長提名人選，當然要等待黨中央依相關制度做出決定。等到「最強母雞」人選公布後，大家當然也都會唯一支持黨的提名人選。
