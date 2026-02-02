即時中心／潘柏廷報導

2026年新北市長選舉方面，民進黨已拍板提名綠委蘇巧慧出戰；在野陣營中，雖民眾黨主席黃國昌已表態參選，並在新莊成立競選總部，但國民黨則陷入台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然協商問題，並未真正選出代表藍營競逐的人選。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（1）日則認為，新北市長候選人的主導權在侯友宜團隊身上，原因也隨之曝光。





根據《美麗島電子報》近期民調顯示，若2026年新北市長選戰呈現李四川、蘇巧慧、黃國昌三腳督局勢，李四川雖獲得34.2％，但蘇巧慧則為32.7％，兩人相差僅1.5%，至於黃國昌則落後兩人非常多，支持度僅獲15.4％。

吳子嘉昨日在資深媒體人黃暐瀚節目中分析，國民黨中央要高度尊重當事人、參選人的權益，所以不敢決定直接徵召，而黨主席鄭麗文曾想提徵召，但現在不敢談就是因為侯友宜生氣了，因此，新北市長候選人的主導權在侯友宜團隊身上。

快新聞／藍營新北市長人選難產ING！他曝「這人」民調超高掌握提名主導權

新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

因此，吳子嘉認為，目前贊成國民黨繼續執政34%，但侯友宜擁有68%的支持度，因此他認為政黨領袖或市長本身民調，一定要高過於自己政黨民調，並給自己政黨加分，換句話說因侯友宜的力量轉化成李四川的選票。

