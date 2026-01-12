藍營新北市長人選 2／14前出爐

新北市長選舉倒數，國民黨人選遲遲未定，擔任市長提名甄選委員的市議會國民黨團書記長王威元透露，黨內已有共識「不辦初選、走協調」，預計農曆年前、最晚2月14日出爐。國民黨市議員陳偉杰12日公布馬年春聯，其中暗藏「川」字，被影射表態支持台北市副市長李四川。另外，民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧18日與交通部長陳世凱考察「台65線增設新莊第二南下出口匝道」時宣布，行政院已核定全額負擔總經費9.8億元，地方解讀中央出手為蘇助攻。

王威元昨透露，黨內已形成共識，新北市長人選「不辦初選、走協調」，國民黨新北市黨部2日已舉行首場甄選小組會議，為求周延，會中決議除李四川、新北市副市長劉和然外，再徵詢新北6席藍委、縣議員是否有意參選市長；截至昨天，除了李、劉，尚無其他人表態參選，市黨部將待雙北市議會分別於1月8日與1月18日結束後，預計農曆年前、最晚2月14日協調出1人，送交中常會核定徵召。

王威元也說，與民眾黨的合作模式將由政黨層級討論，不論協調或對方主張初選，國民黨都配合。

陳偉杰昨推出馬年春聯，以「馬」為核心意象，引用北宋名家蘇軾《遊徑山》詩句「勢若駿馬奔平川」，描寫駿馬奔馳於平坦大道上，象徵新的一年行事順暢、前路開闊。不少民眾聯想到成語「一馬平川」，認為除了新年祝福，似隱含「挺李四川」的深層象徵意味。

陳偉杰表示，無論如何詮釋，最重要的仍是市政能否穩健推進、地方服務是否能夠真正落實。

立法院交通委員會昨考察「台65線增設新莊第二南下出口匝道」規畫進度，交通部長陳世凱到場，與蘇巧慧一起宣布行政院已核定計畫，總經費9.8億元全數由中央負擔。蘇巧慧與立委吳秉叡皆強調，新增匝道未來銜接環漢路，可有效紓解中正路長年壅塞，改善南新莊、樹林逾40萬人通勤需求。

外界解讀，中央替新北市長參選人蘇巧慧「加分助攻」意味濃厚，尤其陳世凱當場承諾即日核定綜合規畫，更被視為罕見的行政速度。蘇巧慧回應，這是多年爭取的成果，並非個人政績，中央願意全額負擔經費，代表高度重視新北市交通需求，也展現中央地方合作成果。