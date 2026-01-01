藍營新北市長恐不辦初選？ 劉和然迎戰2026稱已做好萬全準備

有意角逐國民黨新北市長提名劉和然相信，黨內將以「透明、公開、公平」的機制辦理協調或提名作業。（圖／CTWANT攝影組）

有意角逐國民黨新北市長提名的現任新北市副市長劉和然，今（1）日坦言，迎接新的一年，自己會拚得更用力、走得更穩，為2026做好最充分的準備。

2026年的第一道曙光升起，全台迎來嶄新一年，距離年底地方縣市首長選舉僅剩不到一年時間。在新北市方面，除劉和然、民眾黨主席黃國昌，還有台北市副市長李四川皆被視為具潛力的熱門人選。為擴大接觸選民，劉和然與黃國昌今日上午也同框出席新北市政府舉辦的元旦升旗典禮，引發關注。

除藍白是否協調共推人選、避免選票分裂的討論持續發酵外，國民黨主席鄭麗文日前也曾公開表示，黨內整合「不一定會走到初選」，並點名李四川目前仍肩負台北市政府職務，引發外界揣測，藍營新北市長人選不排除採徵召方式產生。有政界人士直言，若國民黨黨中央最終跳過初選、改採徵召，先前多次強調公平競爭的劉和然，恐怕將「無戲唱」。

新北市副市長劉和然與民眾黨主席黃國昌同台出席元旦升旗典禮。（圖／取自新北市政府資訊網）

劉和然迎接2026表示，新的一年不僅是新的開始，更是新的責任與新的起點。他形容人生就像一場馬拉松，每個人都有自己的節奏，重要的不是和別人比較速度，而是能否始終站在賽道上，看清方向、穩穩前進，一步一步把市民的生活跑得更好。

他強調，新北的願景不是口號，而是捷運到位、交通順暢、人行道安全、環境乾淨，讓年輕人敢留下來、家庭住得安心、長輩在熟悉的城市中安穩生活。他表示，2026不只是一個時間點，而是一份更重的承諾，新的一年會拚得更用力、走得更穩，「為了新北，我準備好了，2026，放馬過來。」

