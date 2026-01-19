藍營新北市長提名農曆年前定案 鄭麗文：協調產生不初選

民進黨已完成新北市、台中市長提名作業，並啟動選舉行程，國民黨基層焦慮情緒升溫。國民黨主席鄭麗文19日表示，新北市長提名目標在農曆年前完成，將透過協調方式產生人選，不需要進入初選程序。她強調，目前黨內溝通協調氣氛良好，只要回歸制度就能順利推進。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

鄭麗文接受網路節目「中午來開匯」訪問時表示，選舉協調過程「很磨人」，畢竟每個候選人的脾氣、喜好、個性都不同，不同候選人要爭的都有長短千秋，不可能每個人都乖乖配合。她表示，中央黨部必須保持平常心、相信制度、公正不阿，一碗水要端平，手心手背都是肉，提名後還要考慮後續整合問題。

廣告 廣告

針對新北市目前傳出的競逐人選，包括台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然，鄭麗文強調新北市的整合團結完全不是問題。她指出，考量民眾黨希望在3月完成兩黨整合，國民黨最好能在農曆年前先完成黨內提名，因此新北市人選會透過協調產生，不需要到初選。

至於台中市長提名部分，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔的「姊弟之爭」持續延燒。鄭麗文表示，黨有遊戲規則，沒理由一定要勸退誰，目前都還在溝通協調階段。她說明，如果內部協調無法順利定於一尊，黨的規定就是走初選，並強調「不用把初選當作洪水猛獸」。鄭麗文也透露，地方大佬都在穿梭溝通，包括市長、議長都在協助，不用擔心。

劉和然。（圖／中天新聞）

對於要角逐新竹縣的徐欣瑩質疑對手陳見賢仍兼任黨部主委，鄭麗文說明黨的規定是登記參加初選那一刻就要辭去主委職務，但先前還在協調階段時不需要辭職。她舉例，當時陳以信也想選台南市長時，謝龍介也是主委，還在協調階段中，協調過程中可能就有人宣布不選，因此不會在協調階段就要求辭主委，但一旦啟動初選、領表登記後就必須辭職。

鄭麗文也詳細說明國民黨初選制度的「七三制」，也就是民調佔七成、黨員投票佔三成，這是國民黨原本的初選規定。她表示，除非參與初選的同志有共識全部採取全民調決勝負，否則就是依照現有規定進行。鄭麗文舉例，最近一次就是徐巧芯與費鴻泰競爭松信立委提名時，就是以「七三制」決勝負。

李四川。（圖／中天新聞）

鄭麗文說地方整合並沒有想像中困難跟複雜，只要回歸制度，大家都沒話說。她也特別呼籲黨內一定要團結，不團結就是親痛仇快，誰都擔不起這個罪。她坦言，民進黨在新北有基本盤，國民黨即使長期執政也不敢掉以輕心，藍白整合仍須謹慎處理，但以目前地方實力與整合條件來看，國民黨在新北市的勝算仍相對較大。