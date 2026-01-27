藍營新北市長誰出線？李四川再被追問 只回一句話就走人

年底選戰新北市長藍營人選至今未定，台北市副市長李四川仍未正式表態。李四川27日出席北市府市政會議前，再被媒體問及於新北市副市長劉和然的「李劉會」議題，李四川僅表示，「有啦，我們在行政院時常見面」。（本報資料照片）

年底選戰新北市長藍營人選至今未定，面對民進黨已提名立委蘇巧慧參選，也讓藍營內部憂心整合問題。目前藍營有新北市副市長劉和然表態參選，但民調最高的台北市副市長李四川仍未正式表態，劉和然日前表示希望可當面和李四川談。李四川27日出席北市府市政會議前，再被媒體問及「李劉會」議題，李四川表示，「有啦，我們在行政院時常見面」，但被問及日前出國是否有先和新北市長侯友宜見面？李四川僅表示「謝謝」便快步離去。

新北市長藍營人選未定，李四川近日結束美國行程回台，昨日在輝達總部「星艦3.0」落腳北士科的都審會後受訪表示，他自己從未爭取這個位子，如果黨需要的話願意去承擔。李四川強調，不管是劉和然還是新北市長侯友宜，在行政院院會時常見面，「沒有一定要決定一個時間見面」，選舉還是要勝利，這個部分還是交給黨來協調。

李四川今早出席市政會議前再度被問及相關議題，李四川僅表示「有啦，我們在行政院時常見面」，至於在被問及出國前是否有和侯友宜碰面，李四川僅謝謝便離開。

