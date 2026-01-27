藍營新北市長選戰攤牌倒數 傳李四川自美返台態度鬆動

新北市長侯友宜（圖）支持意向與力道仍左右2026年接班者誰能勝出。（圖／黃耀徵攝）

國民黨新北市長人選本周將進入實質磋商，呼聲不小的台北市副市長李四川與在地勤跑多時的新北市副市長劉和然儘管彼此都喊合作優先，檯面下角力卻暗盤生波。知情者透露，李四川近日以「家族旅遊」名義低調赴美，回台後態度軟化，對新北市長一役，從「我會去登記」到「自己從頭到尾沒爭取過參選市長」，立場漸有鬆動，是否真如外傳被欽點披藍袍選新北市長還有變數。

2026年百里侯選戰倒數10個月，國民黨在六都中只剩新北市、台中市尚未明朗，由於兩直轄市國民黨贏面都不小，至今卻仍陷「內耗」，讓支持者是頻頻搖頭。以新北市來講，67歲的李四川與61歲的劉和然都被點名多時，出身現任市長侯友宜市府的劉和然有「地主」優勢，市府內部支持力道也較強；「場外」的李四川則位居隔壁台北市副龍頭，由於發跡較早且媒體聲量高，民調長期領先，李四川2025年12月受訪時談到新北市長一役，更直言「我會去登記（選新北市長）」，加上國民黨主席鄭麗文多次暗示「直接徵召」，讓外界解讀李四川出選是早晚的事。

然而近期氣氛似乎變了，一名前藍營黨務高層坦言，就在鄭麗文喊出「農曆年前」確定國民黨新北市長人選之際，李四川近日受訪卻改口低調，直指自己其實從未主動爭取新北市長，只強調如果國民黨需要的話「願意去承擔」。

該人直言，在新北市侯友宜是「大於國民黨」，近期一份民調也顯示，即使快退休而淡出螢光幕的侯友宜，市民滿意度也突破6成，反觀支持「國民黨繼續執政新北」的比例只有34％近乎腰斬，因此比起披藍袍「取得侯友宜支持更重要」。

另一名民代回顧，同出身前新北市長朱立倫時期市府「二把手」的李四川、侯友宜兩人可謂一時瑜亮，在2018年侯友宜高票當選新北市長後，李四川轉進高雄輔佐時任市長韓國瑜，而後直至侯友宜市府8年任期將屆，李四川「從沒回新北市府任職」，可見侯、李「不對味」。

該民代續指，李四川這趟美國行也有端倪，因為國民黨中央如今和對岸溝通無礙，對美關係卻老是「卡關」，反觀美國在臺協會（AIT）持續與新北市府維持穩健關係，除了美國建國250周年特展選在「新北青創基地」起跑外，AIT處長谷立言（Raymond F. Greene）更常與侯友宜「私約」踏青，好交情可見一斑，也讓李四川體悟侯友宜仍有一方能耐。

如今在台北市長蔣萬安（右起）麾下擔任二把手的李四川仍在一水之隔的新北市享有市長選戰高民調。（圖／黃耀徵攝）

該民代直言，由於侯友宜在2024年競選總統把民眾黨創黨主席柯文哲硬是擠成「老三」，民眾黨支持者一時半刻難支持侯市府的劉和然，而新北藍營立委考慮自己「單一選區」制度，希望由「吃得到民眾黨票」的李四川出選，保護未來爭取連任時能獲得民眾黨的支持，加上李四川享有的媒體紅利，構築了李四川高民調並不意外。

她認為藍營最終還是回歸侯友宜的支持意向，因為新北市民對侯友宜個人施政表現給予高度肯定，但對國民黨的政黨認同卻老「拉不上來」，想必李四川這趟美國行，仍感受到侯友宜市府「美援」堅實、在新北的基礎更是堅不可摧，若自己真的披藍袍，難獲侯友宜相挺也是「白搭」，也憂心外頭反對者準備對李四川「掀底」波及親友，或許因此澆熄了李四川才剛燃起的選戰烈火。

新北市副市長劉和然（圖）仍在地勤跑，希望披藍袍競選2026新北市長。（圖／CTWANT攝影組）

