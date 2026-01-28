藍營新北市長選舉人協調 侯友宜：市民認同最重要

（中央社記者黃旭昇新北28日電）國民黨新北市長選舉人選協調進度受矚目，市長侯友宜今天表示，黨內已有既定節奏與時程，將穩健推進，不因外界步調而受影響，最重要的關鍵是贏得市民的認同與肯定。

侯友宜上午在市政會議後接受聯訪，媒體詢問國民黨秘書長李乾龍是否將於近期與地方會面協調，他回應，相關作業將依既定節奏推進，時程表很清楚，也會一步一步往前走，請外界放心。

被問到是否會出席相關協調會，侯友宜僅表示，最終目標是贏得市民的認同與肯定，讓市民獲得更好的照顧。

至於國民黨勝選的關鍵因素，他說，這幾年市府的施政以人民為主，將來國民黨參選人所提的政策，也要不分黨派贏得人民認同，「人民要支持才是最重要關鍵」。

另外，副市長劉和然會後接受聯訪表示，目前新北市黨部已規劃明確期程與時間表，不會因對手動向打亂既有部署與節奏；國民黨既定目標為贏得年底新北市長選戰，過程強調公平機制，最後整合團結邁向共同目標。

劉和然表示，將完全依黨的機制與規則進行協調，已授權前新北市副市長謝政達負責聯繫與安排，目前尚未接獲黨部正式通知；他說，除台北市副市長李四川外，是否還有其他人有意參選，他不會預設立場。

中央社記者詢問，是否邀侯友宜參與協調，他說，「具有代表性的前輩很多，完全尊重黨因地制宜的安排」。黨內有討論、有競爭，其實不是壞事，重點是國民黨要怎麼贏。他在意的重點是，新北市政要延續，選舉是為了讓城市更好。

國民黨新北市黨部主委黃志雄27日晚間接受中央社記者電訪表示，本月底前協調下屆新北市長選舉人選；若協調未果將進入初選階段，提名人選最慢2月15日出爐。（編輯：龍柏安）1150128